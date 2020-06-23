自購桌上型車床　毒癮男「客製化改槍」...買槍贈2匣子彈

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊日前追查一件民眾持有改造手槍案，續追上游賣家6月展開行動，在新北三蘆地區、桃園市蘆竹區查獲潘姓主嫌（24歲、毒品前科）租賃鐵皮屋開設改造槍械工廠，其手法是透過吸毒界口耳相傳販售，加上潘姓主嫌購置中型銑床加工技術精良，潘嫌出品的操作槍改造的手槍在道上頗有名聲，警方收網逮捕潘姓主嫌及另兩名涉嫌幫忙行銷的陳姓、蔡姓男子。

▲刑事局搜索改槍工廠，起獲大批改槍工具與涉案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局搜索改槍工廠，起獲大批改槍工具與涉案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊日前與新北市警蘆洲分局、刑警大隊、桃園市景蘆竹分局共組組專案小組，根據查獲持有槍枝玩家的購買資訊，溯源掌握在桃園蘆竹一帶改槍的畔姓主嫌，6月兵分多路前往蘆洲、三重、桃園蘆竹一代搜索。

警方行動當場查扣改造槍枝3把、槍枝半成品2枝、子彈3顆、火藥2包、彈匣5個、彈頭1顆、彈殼3顆、桌上型車床1個、砂輪機1組、撞針1盒滑套1個、槍身1個、彈匣1個、鑽床1個、固定夾1組、鑽孔機3臺、量尺、膛線刀、彈簧、銼刀3個、改造槍械工具等改造槍枝工具。

▲刑事局搜索改槍工廠，出動除暴特勤隊員協助破門逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，潘嫌改槍技術精良，並利用車床加工鋼材，量身製訂撞針、槍管，並利用滾膛刀車出槍管膛線、甚至還接受客製化製造手槍鋼製滑套，增加槍枝耐用性，警方掌握潘嫌多以5萬多元新台幣販售改造好的操作槍，還附贈2個彈匣並裝滿子彈，警方搜索扣到3把改造槍完成品，和部分拋光完成的彈匣、鋼製滑套、下槍身等半成品，倘若這些黑槍流入市面後果將不堪設想。

但潘嫌等人落網後否認販賣改造手槍，僅坦承因為興趣才下海改槍，但警方估計光他購置桌上型銑床等中型機具就所費不貲，認為應是染上毒癮才改槍籌措購毒經費，潘男供詞避重就輕，訊後警方將3人依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

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