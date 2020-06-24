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現在有貨！好市多網站再度悄賣中衛盒裝口罩

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▲▼好市多開賣中衛口罩。（圖／翻攝好市多網站）

▲好市多再度開賣中衛口罩。（圖／翻攝好市多網站）

記者蕭筠／台北報導

全台口罩於6月1日正式解禁，各大通路、超商、電商陸續提供販售服務。美式賣場好市多繼22日中午1時左右在線上網站開賣中衛醫療彩色盒裝口罩後，今（24）再度開放購買，同樣每卡限購1組， 顏色隨機出貨，現在還買得到，民眾趕緊把握機會。

好市多22日開放線上購買中衛醫療彩色口罩50片，一盒售價265元，每卡限購1組，顏色則採隨機出貨無法指定，不過不到1小時就顯示庫存不足，已經完售，沒想到才過1天於今（24）日中午1時再度開放購買，《ETtoday新聞雲》稍早實測還有口罩可加入購物車，但約過半小時同樣也售完。

事實上，好市多販售中衛口罩時間並不一定，好市多行銷企劃部副總經理王友玫曾表示，每一波開賣時間仍須看何時有進貨，才會上線提供民眾購買。至於網站上顯示日期區間是指會員使用會員卡在該時間內購買過1組，須等至該區間結束才能進行下一次購買，並不是口罩販售時間。

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