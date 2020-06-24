中衛口罩8色全上！博客來、Yahoo購物今早開搶　4電商販售日一次看

▲中衛彩色醫療口罩是目前最炙手可熱的商品。（圖／中衛提供）

記者葉國吏／綜合報導

中衛醫療口罩自新冠疫情爆發之後，可以說是全台人氣最夯的商品，除了品質優良之外，特殊顏色的口罩不僅好看又時尚，造成各大通路一開賣就被秒殺。今（24日）上午博客來將開賣中衛醫療口罩，顏色多達8種；其他如Yahoo奇摩中心、PChome 24h購物都有中衛醫療口罩開賣，不過確切時間尚待公布。

●博客來

今天(24日)上午開賣中衛醫療口罩，款式有軍綠、薰衣草紫、丹寧藍、酷黑、深丹寧、酷黑迷彩、丹寧牛仔和3D立體款的酷黑，分盒裝50入與30入，售價分別為300元、499元，每人每色限購1盒。詳細開賣時間及款式公布在「口罩好友會」。

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▲博客來目前中衛醫療口罩還未開賣。（圖／翻攝博客來）

●Yahoo奇摩購物中心

每天中午11點至12點都會不定時開賣成人醫療口罩，除了中衛醫療口罩外，也有他牌可以選購，每人限購 1 盒，售價及款式依網站公告。

▲Yahoo奇摩購物中心11點開賣中衛口罩。（圖／翻攝Yahoo奇摩購物中心）

●PChome 24h購物

PChome 24h購物將開賣MOTEX 摩戴舒、KDL和中衛的醫用口罩，依照不同的組合，價格從490元到700元不等，每人限購1組，詳細開賣時間及款式依賣場公告為準。

●蝦皮24h

每天下午5點開賣MIT醫療口罩，單盒50片裝，不挑色，售價399元，每人每天限購1盒。