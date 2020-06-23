好市多超強「黑鑽卡」7/1登場！消費最高3％回饋　還有5大獨家專屬優惠先看

▲好市多推出全新會員卡「黑鑽卡」。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

登台23年的美式賣場好市多（COSTCO）因經常推出限量優惠、獨家商品深受台人喜歡，儘管須遵守其年費會員制度，也吸引大批民眾申辦搶買。日前悄悄曝光的全新會員卡「COSTCO黑鑽卡」確定將在7月1日正式登場，今（23）日業者推公開黑鑽卡提供之最新服務以及辦卡價值，不僅享2%回饋，每年最高回饋3萬元，使用指定銀行聯名卡再多享1％多利金回饋，且此次還首次跨界合作5大業者，提供獨家專屬優惠服務。

▲好市多亞洲區總裁張嗣漢。

好市多全新會員卡「黑鑽卡 Executive Membership」，同樣分為金星、商業2種卡別，每年會費皆為台幣3000元，憑卡消費可享2％回饋，每年最多3萬元回饋，若搭配國泰世華聯名信用卡再多擁有1％多利金回饋，提醒商業卡副卡最多可申請6張但無回饋及合作優惠。

相較一般會員卡，此次黑鑽卡首度跨界5大品牌提供獨家服務、優惠，其中，「康健人壽」提供銀髮族會員推出「銀領好健康」專屬醫療保障，最高給付900萬元、提供投保年齡最高可至80歲、住院每日最高給付9000元，以及4大人工醫材補助有人工水晶體、人工髖關節、人工膝關節及心臟血管支架；「雄獅璽品」推出會員專屬旅遊優惠。

另外「國泰健康管理」有會員專屬健檢包含樂活套檢專案價2.5萬元起、尊爵套檢專案價5.5萬元起；「國泰產險」則以車險、住宅保險、寵物險等方案給予專屬方案，最後「全國花園鄉村俱樂部」提供度假住宿等優惠專案。

好市多亞洲區總裁張嗣漢表示，美國於1997年推出黑鑽卡反應非常好，台灣是繼韓國、日本後，亞洲第3個推出黑鑽卡國家，「相信台灣也會有更好反應！」。他指出好市多在台深耕20幾年，預計11月底於台中北屯再開全台第14家門市，且是第2家提供加油站的門市，強調希望提供更多好價值給予會員。

好市多現有會員超過300萬人，黑鑽卡7月1日起正式登場後，預計首波申辦人數可達10萬人，且是從現有會員轉進去，提醒想轉為黑鑽卡之一般會員可至賣場支付升等費用即可完成。

《去喔！Farm特色農業旅遊人氣票選》投票去＞https://events.ettoday.net/poll/vote/84/138

【你可能也想看】

►只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1 薯餅免費吃

►狂！「必勝客X麵屋武藏」打造「拉麵比薩」 吃得到大片叉燒肉、邪惡溏心蛋

►超過50種選擇「最低5元起」！新莊深夜滷味店必點「椒麻拌麵+邪惡半熟蛋」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來