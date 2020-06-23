　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多超強「黑鑽卡」7/1登場！消費最高3％回饋　還有5大獨家專屬優惠先看

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼好市多黑鑽卡。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多推出全新會員卡「黑鑽卡」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

登台23年的美式賣場好市多（COSTCO）因經常推出限量優惠、獨家商品深受台人喜歡，儘管須遵守其年費會員制度，也吸引大批民眾申辦搶買。日前悄悄曝光的全新會員卡「COSTCO黑鑽卡」確定將在7月1日正式登場，今（23）日業者推公開黑鑽卡提供之最新服務以及辦卡價值，不僅享2%回饋，每年最高回饋3萬元，使用指定銀行聯名卡再多享1％多利金回饋，且此次還首次跨界合作5大業者，提供獨家專屬優惠服務。

▲▼好市多亞洲區總裁張嗣漢。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多亞洲區總裁張嗣漢。

好市多全新會員卡「黑鑽卡 Executive Membership」，同樣分為金星、商業2種卡別，每年會費皆為台幣3000元，憑卡消費可享2％回饋，每年最多3萬元回饋，若搭配國泰世華聯名信用卡再多擁有1％多利金回饋，提醒商業卡副卡最多可申請6張但無回饋及合作優惠。

相較一般會員卡，此次黑鑽卡首度跨界5大品牌提供獨家服務、優惠，其中，「康健人壽」提供銀髮族會員推出「銀領好健康」專屬醫療保障，最高給付900萬元、提供投保年齡最高可至80歲、住院每日最高給付9000元，以及4大人工醫材補助有人工水晶體、人工髖關節、人工膝關節及心臟血管支架；「雄獅璽品」推出會員專屬旅遊優惠。

另外「國泰健康管理」有會員專屬健檢包含樂活套檢專案價2.5萬元起、尊爵套檢專案價5.5萬元起；「國泰產險」則以車險、住宅保險、寵物險等方案給予專屬方案，最後「全國花園鄉村俱樂部」提供度假住宿等優惠專案。

好市多亞洲區總裁張嗣漢表示，美國於1997年推出黑鑽卡反應非常好，台灣是繼韓國、日本後，亞洲第3個推出黑鑽卡國家，「相信台灣也會有更好反應！」。他指出好市多在台深耕20幾年，預計11月底於台中北屯再開全台第14家門市，且是第2家提供加油站的門市，強調希望提供更多好價值給予會員。

好市多現有會員超過300萬人，黑鑽卡7月1日起正式登場後，預計首波申辦人數可達10萬人，且是從現有會員轉進去，提醒想轉為黑鑽卡之一般會員可至賣場支付升等費用即可完成。

《去喔！Farm特色農業旅遊人氣票選》投票去＞https://events.ettoday.net/poll/vote/84/138

【你可能也想看】

►只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃
►狂！「必勝客X麵屋武藏」打造「拉麵比薩」　吃得到大片叉燒肉、邪惡溏心蛋
►超過50種選擇「最低5元起」！新莊深夜滷味店必點「椒麻拌麵+邪惡半熟蛋」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
鍋寶氣炸鍋10780➔2890元！用這招還有「隱藏版折價」更
快訊／送子彈恐嚇「總統表哥」　前立委陳榮盛媳婦涉教唆被起訴
售價出爐！　Gogoro S3「最強性能電動機車」來了
7月「12大新制」上路　懶人包一次看懂！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯「振興大禮包」30倍奉還！消費贈「價值3萬元」食衣住行優惠

振興回饋震撼彈！　夢時代攜統一時代祭2千送4百勝過周年慶

好市多超強「黑鑽卡」7/1登場！消費最高3％回饋　還有5大獨家專屬優惠先看

振興前小確幸！肯德基推「吃雞1送3」　吃炸雞送3杯小可或3蛋撻

東森購物「夏日森友會」曝5大省錢攻略　Apple Pay功能正式啟用

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

屈臣氏中衛口罩今早10點開賣即售罄！還有哪些可搶看這裡

2020上半年10大熱銷書出爐　TOP1出版短短3個月已火速3刷

後疫情時代你做對了嗎？抗菌不夠！「日本No.1洗衣膠囊」持續抑制99.9%細菌滋生

國旅大爆發！飛離島「偽出國」人氣夯　小尺寸行李箱狂賣破百件

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

全聯「振興大禮包」30倍奉還！消費贈「價值3萬元」食衣住行優惠

振興回饋震撼彈！　夢時代攜統一時代祭2千送4百勝過周年慶

好市多超強「黑鑽卡」7/1登場！消費最高3％回饋　還有5大獨家專屬優惠先看

振興前小確幸！肯德基推「吃雞1送3」　吃炸雞送3杯小可或3蛋撻

東森購物「夏日森友會」曝5大省錢攻略　Apple Pay功能正式啟用

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

屈臣氏中衛口罩今早10點開賣即售罄！還有哪些可搶看這裡

2020上半年10大熱銷書出爐　TOP1出版短短3個月已火速3刷

後疫情時代你做對了嗎？抗菌不夠！「日本No.1洗衣膠囊」持續抑制99.9%細菌滋生

國旅大爆發！飛離島「偽出國」人氣夯　小尺寸行李箱狂賣破百件

雲林針對C肝推動防治　1.8萬縣民免費篩檢 

張博洋／本土第二政黨的分工

指大巨蛋非政績而是「善後」　柯文哲：公開透明下護航很困難

還原現場！清潔員連2天撈到黑色袋子…打開見「小腿+啞鈴」　棄屍疑似時間點曝

98.8萬起！Honda放大版CR-V新年式登場　新增SE車型配備換檔撥片

日本桌球隊正式恢復訓練　盼辦東亞國際賽事增交流機會

永和93歲婆婆「駝背賣米粉湯」　她邊吃邊心酸...網洗版支持：捧場囉

電眼激似迪麗熱巴！吳怡農性轉「讓人戀愛了」正翻　女網友崩潰：比我好看

「解約賠300多億」　柯文哲拋大巨蛋懶人包反駁護航遠雄

超市收銀記下信用卡號...日16歲陸生盜刷1000萬爽玩迪士尼、環球影城

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

消費熱門新聞

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

熱銷洗衣膠囊一顆搞定百種污漬

屈臣氏中衛口罩今早開賣即售罄

屈臣氏網店今開賣中衛5色口罩

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

好市多再賣中衛彩色口罩⋯不到1小時完售！

豆漿控看過來！自然零豆乳優格登場

肯德基推「吃雞1送3」小確幸！

台彩加碼7億　想發財趁端午

中衛+4大MIT醫療口罩　今下午再開賣

好市多「黑鑽卡」7/1登場！5大獨家專屬優惠先看

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

屈臣氏中衛口罩再添櫻花粉等3新色

就只有冰塊！全家開賣「清涼冰塊杯」網傻眼

更多熱門

相關新聞

好市多再賣中衛彩色口罩⋯不到1小時完售！

好市多再賣中衛彩色口罩⋯不到1小時完售！

全台口罩於6月1日正式解禁，各大通路、超商、電商陸續提供販售服務，其中，以「中衛醫療口罩」最受到歡迎，只要一上架就秒殺。繼3日開賣中衛醫療彩色盒裝口罩後，美式賣場好市多於今日中午1點左右悄悄在線上網站開放購買，同樣每卡限購1組， 顏色隨機出貨，不過短短不到1小時就銷售一空。

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

美式賣場夯品補貨到！限時優惠買到捨不得出來

美式賣場夯品補貨到！限時優惠買到捨不得出來

好市多神器「24小時冰塊還在」　網曝2缺點

好市多神器「24小時冰塊還在」　網曝2缺點

關鍵字：

好市多黑鑽卡

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

人妻51刀殺兒滅證　獄友夜聽「嬰靈啼哭」怕爆

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面