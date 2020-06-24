WHO：因人類的懈怠「疫情死灰復燃」　衝擊印度、巴基斯坦…慘淪疫情煉獄

▲印度疫情嚴重。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情爆發至今約6個月，全球累計確診約923萬餘人、死亡病例47萬餘人，隨著時間過去，藥物疫苗也尚未有大幅度進展，人們對於疫情關注度稍降，專家就呼籲「疫情並未減緩，且新一波的已經開始醞釀」。其中印度、巴基斯坦等國更是成為疫情煉獄，醫療體系崩潰邊緣之際，醫院開始拒絕接受病人，加上經濟備受考驗，被迫開放邊境可能將成疫情嚴重的破口。

根據《美聯社》報導，就在各國以為彼此疫情得到趨緩，卻在上周再度陸續爆出疫情，包括德國一間屠宰場出現數百例確診，23日也傳出「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）確診，就在解放限制都在即之際，疫情似乎再度來個回馬槍，讓各國政府放慢了腳步。

疫情考驗國際經濟狀況，許多已開發國家認為國內疫情趨緩，如英國決定於下月4日取消公共場合的限制，據悉也是因為多間企業提出抗議，政府只能硬著頭皮放寬限制。此外，美國總統大選接近，總統川普準備起步其連任之路，卻傳出在造勢大會上出現多名民眾確診。

世界衛生組織（WHO）仍呼籲，疫情大流行還是呈現上升的狀態。WHO緊急情況負責人萊恩（Michael Ryan）則表示，大家對於新冠病毒的警覺性降低，讓疫情沒有明顯的趨緩，甚至出現新一波疫情的醞釀。

此外，在較為落後的國家如印度、巴基斯坦，疫情幾乎失控、且挑戰當地的醫療體系，人滿為患的巴基斯坦醫院，傳出已經拒收病人。印度因為經濟狀況備受挑戰，不得已開放邊境，也讓疫情破口再出現。

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