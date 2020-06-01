「埃及出發」恐怖航班落地　揪出「機上17人」感染新冠肺炎！

▲大陸再次出現境外輸入病例 。（圖／路透社）
記者鄭思楠／綜合報導
四川省衛健委1日通報，5月31日0-24時新增新型冠狀病毒肺炎確診病例11例。據悉，11例病患均為境外輸入，都是5月30日乘飛機從埃及開羅出發，同日抵達成都，隨後立即接受隔離醫學觀察和動態診療，於5月31日確診。此外，還有6例無症狀患者。
當日無新增治癒出院病例，無新增疑似病例，無新增死亡病例。截至6月1日0時，四川省累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例575例（其中境外輸入35例），累計治癒出院558例，死亡3例，目前在院隔離治療14例，322人尚在接受醫學觀察。
▲新冠肺炎肆虐全球 。（圖／路透社）
5月31日0-24時，四川新增無症狀感染者6例（均為境外輸入，與上述11例確診病例來自同一航班），當日轉為確診病例0例，當日解除集中隔離醫學觀察0例，尚在集中隔離醫學觀察9例（其中境外輸入7例，湖北輸入1例，吉林輸入1例），比前一日增加6例。
另外，四川183個縣（市、區）全部為低風險區。
大陸國家衛生健康委員會官方網站6月1日通報，5月31日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例16例，均為境外輸入病例（四川11例，內蒙古3例，廣東2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。