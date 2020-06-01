「埃及出發」恐怖航班落地　揪出「機上17人」感染新冠肺炎！

新冠肺炎的疫情逐漸趨緩，買房的人潮也開始歸隊，高雄5月的官方交易量出爐，比起4月成長13%，鳳山、三民都是購屋熱區，仁武則因為建案交屋而衝上第3。不過台南5月交易量比起4月不升反降，專家指出交易熱區交屋潮暫歇是主要原因。