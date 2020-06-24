女神網美瘋朝聖！手搖新選擇「酸奶系」　 夏日金煌芒果限時推出

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台灣人就愛手搖飲，只要到了夏天每天一杯消除悶熱也毫不過份，但總是喝著純茶、珍珠系列手搖杯，偶爾也想換換口味，近日就有一間總是大排長龍的「酸奶系」手搖飲 「優握握X酸奶大獅」，以每日新鮮發酵酸奶搭配各種水果、純茶，交織成夢幻網美色以及酸甜紮實的口感，替手搖杯市場注入另一股新力量，以「少一點糖、多一點健康」的健康概念，搭配新奇、獨特口感顛覆許多人對手搖飲的想像。

「優握握X酸奶大獅」的酸奶與一般的優格不同，除了承襲優格的健康以外，藉由各種不同的新鮮水果、手搖配料以及獨家酸奶奶蓋，增添了酸中帶甜、甜中帶香的好口感。人氣商品鮮果酸奶握握以及口感酸奶系列都能嚐到酸奶最天然的清爽微酸味，簡單一杯卻有著超級豐富的口感。此外，店內的燕麥、紫米系列也是顧健康的好選項，在悶熱的夏天吃不下飯的時候，喝上一杯就能有大大飽足感。

▼優握握X酸奶大獅以各種夢幻網美色「酸奶系」飲品吸引許多人朝聖，順時針依序為小芋圓酸奶、甜橙酸奶蓋、奇異酸奶握握、紫米酸奶。（圖／翻攝自IG @_foodlifestyle_）

▼也會依據季節推出各種限定飲品，日前推出的草莓系列商品大受歡迎。（圖／翻攝自IG@9anna____7）

▼許多網紅都到優握握X酸奶大獅度過網美的一天。（圖／翻攝自IG@yoxoxn）



▼磚頭牆面拍照起來超美！（圖／翻攝自IG@liu_yu_chiao）



▼台中近日爆紅的排隊名店「優握握X酸奶大獅」以酸奶系列手搖飲受到網美爭相拍照打卡。（圖／品牌提供）

除了人氣商品以外，在這炎炎夏日更推出了以金煌芒果為主角的酸奶系列飲品「金芒酸奶握握」、「金芒酸奶蓋」。有別於一般都使用愛文芒果，金煌芒果以飽滿果肉、較細纖維聞名，聞起來果香十足嚐下去香氣噴發。金芒酸奶握握先將金煌芒果切丁打成果泥後放入杯底，加入超受歡迎、富含膳食纖維、低熱量的寒天，最後倒入每天新鮮發酵的酸奶，讓口感層次豐富，自然分層的顏色也是絕美；而金芒酸奶蓋則是用台灣四季青茶混和成水果茶，上層再放上新鮮酸奶製成的奶蓋，不需要使用吸管打開杯蓋小口，就能將水果茶以及酸奶奶蓋濃郁口感一次喝下去，酸甜混雜的滋味一下子就能把夏日的煩悶通通驅散。

▼優握握X酸奶大獅在夏天推出限定金煌芒果系列，金芒酸奶握握（左）、金芒酸奶蓋（右）。（圖／品牌提供）

嚐完了酸奶系列手搖飲，還有什麼是在夏天絕不能忘記的？沒錯那就是消暑聖品「霜淇淋」啦！品牌表示，優握握X酸奶大獅推出全台唯一「酸奶霜淇淋」，以新鮮酸奶每日現做的酸奶霜淇淋嚐起來口感微酸清爽，與一般的牛奶冰淇淋相比不會過於甜膩，一支只要45元，在炎炎夏日2支只要79元，揪起好朋友來一人一支感情才不會散。

▲全台首創酸奶霜淇淋。（圖／翻攝自IG @pingtungfood）

▲許多網美也爭相品嚐酸甜好滋味。（圖／翻攝自IG@ruvia_ruru）

為了歡慶逢甲福星店、中壢延平店開幕，能有更多的人能喝到健康清爽的酸奶手搖飲，「優握握X酸奶大獅」全台門市推出現場摸彩活動，有機會抽到1折超低優惠，用不到10塊錢就能帶走一杯夢幻手搖飲，除了在悶熱的夏天消暑外，更讓錢包先生不會瘦巴巴。此外，現在只要到官方臉書指定貼文留言，就有機會抽中「#免費暢飲１個月」，讓你一天喝上一杯新口味，讓整個夏天都屈服在酸奶手搖飲的風暴魅力下，趕快趁著端午連假直接衝一波吧。

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門市詳細資訊：https://lin.ee/vb8vn4q

門市資訊：

逢甲福星店：台中市西屯區福星路523號

中壢延平店：桃園市中壢區延平路518號

勤美店：台中市西區中興街 193 號

一中店：台中市北區太平路 54 號

東海店：台中市龍井區新興路1巷1之3號