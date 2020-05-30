周董最愛手搖飲店推出超爆杯　「檸檬慕斯草莓冰沙」太吸睛

手搖飲控們絕對都知道的這間周董最愛手搖飲店《麥吉 machi machi》，大安店於2018年 11月開幕，創新的飲品和獨樹一格的店面設計，立刻引起了一陣社群網路上的打卡潮，更在不到一年的時間便進軍全球約 20個城市！而在2020年夏天，更是將甜點結合手搖飲，推出全新3款新口味！清爽又飽足的口感絕對任君滿意！

手搖飲品牌《麥吉 machi machi》， 大安店坐落於台北東區巷弄內，店裝走的是日系小清新質感路線，再搭配上各種高顏值又好喝的各式特色茶飲，立刻成為台北東區最新最潮的打卡朝聖熱點。

《麥吉 machi machi》除了店門有著可愛打卡牆外，店內就是以質樸水泥牆面配上獨特塗鴉，低調卻又神秘感十足。

踏進店內可以見到主櫃台設計大量使用木質建材搭配白色浪板，加上室內玻璃黃銅燈飾的照映下，視覺感格外溫潤敞亮。

而從杯身包裝到店內外隨處可見超級「卡哇伊」的小狗插畫，透過狗是人類好夥伴的既有印象，帶出品牌總是友好歡迎著所有客人的熱情形象。

常喝《麥吉 machi machi》的人一定都知道，在這裡可以喝到5大類的飲品，像是「麥吉現萃純茶」、「鮮奶 拿鐵」、「芝士奶蓋」、「現榨水果茶」及「波波氣泡」等等...，每個系列都用料實在，超級新鮮！

而在今年夏天，全新推出了3款新品，分別為：「檸檬慕斯草莓冰沙」、「多多綠茶葡萄凍飲」和「氣泡多多綠茶葡萄凍飲」，清爽十足！

新品1：檸檬慕斯草莓冰沙

草莓控真的要瘋掉！把飲料結合甜點！打造出這款「檬慕斯草莓冰沙」！

微酸香氣十足的檸檬慕斯搭配上紐西蘭進口乳酪、柳營鮮奶與新鮮現榨檸檬汁，打造出飲品上層濃郁滑順如同起司蛋糕的口感！

飲品底層則是搭配滿滿新鮮草莓冰沙及白葡萄果凍，口感豐富清新有層次，不僅大吸一口就清爽無比，更能同時品嚐到甜點般的美味。

■價格：NT$98元

新品2：多多綠茶葡萄凍飲

濃厚的多多綠茶搭配爽口香甜的新鮮白葡萄及果凍，咀嚼感滿分，果香入茶餘味更是芳香清新不膩口，夏季首選沁涼飲品。

滿滿的冰沙超級消暑！

■價格：NT$65元

新品3：氣泡多多綠茶葡萄凍飲

多多綠茶搭配爽口香甜的新鮮白葡萄及果凍，氣泡版增添綿密口感，帶來雙重清爽消暑的感受！

■價格：NT$70元

經典必喝推薦

來到《麥吉》怎麼可以錯過獨家首創的瓶裝飲品，特製瓶身搭配分層造型，超級可愛。

草莓鮮奶

飽含草莓果肉的草莓飲配上濃郁鮮奶，超級綿密！

■價格：NT$120元

奶酪紅茶拿鐵

口感滑順的奶酪，搭配日月潭紅茶的香氣，以及台南柳營的鮮奶，交織出更香濃的美妙風味。

■價格：NT$85元

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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