「大折Co」來了！人氣商品百香雙響炮、蜜香檸凍限時優惠

▲CoCo23週年用人氣商品百香雙響炮、蜜香檸凍系列要跟大家Co在一起。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導



天氣漸漸炎熱，體感溫度動輒35度，揮汗如雨時最適合來一杯用料彭湃的手搖飲解渴， CoCo都可為了歡慶品牌23周年，於2020/6/4~6/7展開為期四天超殺優惠活動，各門市將自行選2天推出限定飲品超值優惠(部份門市不參與)，百香雙響炮 特價38元(原55)、蜜香檸凍系列(紅/綠/青/冬) 特價28元，超值折扣準備和讓民眾好好涼快一夏！



▲炎夏中的超值優惠，就是要讓大家Co在一起暢飲百香雙響炮！（圖／IG@zora_1024授權提供）

本次活動特別挑選經典人氣商品「百香雙響炮」拿出來好好「Co賞」消費者，百香的酸甜加入Q彈的珍珠以及椰果，搭配茶體邊咬邊喝的豐富口感，暢快體驗讓人將酷暑煩惱通通拋在腦後。根據店員分享，如果喜歡喝酸一點的口味的話，可以選擇無糖作為搭配，網友更指出，夏天果茶系有料手搖非百香雙響炮莫屬，飽足解暑一次滿足。除此之外，醉心於飲料口感的朋友也可以選擇回購討論極高的蜜香檸凍系列，根據網友分享，除了門市推薦的檸凍系列酸甜爽口令人驚艷外，上班族更能搭配無糖茶加料更能感受清爽微甜無負擔的全新感受。



▲超人氣飲品，料多實在的飲品首選，百香雙響炮和蜜香檸凍。（圖／IG@cocotea / dcard翻攝）

CoCo都可同步推出2020年度主題曲《Co在一起》，邀請台北市私立育達高職合作拍攝主題MV，配上屬於高校生的熱血，讓人都想跟著一同搖擺! 自即日起至6月7日前，至活動網頁為CoCo門市Co在一起舞蹈影片按讚應援，就有機會抽中任天堂Switch、限定藍牙耳機等多項大獎。

註一：部分門市不參與優惠活動，詳細活動店舖請參考各分店。

https://reurl.cc/exaMRM

註二：詳細活動內容請參考網站

https://reurl.cc/exnG7Q



