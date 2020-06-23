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宏碁全球線上發表會亮點一次看　董座陳俊聖現場摔筆電測試

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▲宏碁「Next@Acer」全球線上發表會　董座陳俊聖現場摔筆電給你看。（圖／翻攝Next@Acer）

▲宏碁董事長陳俊聖主持全球線上發表會。（圖／翻攝Next@Acer）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）今（23）日舉辦「Next@Acer」全球線上發表會，由董事長暨執行長陳俊聖偕世界各地網紅展開，分別發表超輕薄筆電、ConceptD創作者系列、代表堅固「石頭」的新產品線及Predator電競系列，並在發表Acer Acer Enduro N3時，更是直接摔筆電測試耐用程度。

宏碁發表會以「剪刀、石頭、布」的方式來決定產品發表的順序，由取得最大勝利的「布」超輕薄筆電搶先發布，其次是「剪刀」代表ConceptD創作者系列電腦，再來是代表堅固「石頭」的新產品線強固型電腦，最後是遊戲玩家最愛的Predator電競系列。

▲宏碁「Next@Acer」全球線上發表會　董座陳俊聖現場摔筆電給你看。（圖／翻攝Next@Acer）

▲陳俊聖（右）發表全新極致輕薄Swift5筆電。（圖／翻攝Next@Acer）

陳俊聖首先發表的是全新極致輕薄Swift5筆電，搭載下一代Intel Core處理器，四面包覆超窄邊框， 擁有90%超高螢幕佔比，還有抗菌解決方案可選配，並配備一整天電池續航力，讓使用者能在緊要時刻進行快速充電，30分鐘即可使用4小時。

▲宏碁「Next@Acer」全球線上發表會　董座陳俊聖現場摔筆電給你看。（圖／翻攝Next@Acer）

▲陳俊聖（右）發表ConceptD系列產品。（圖／翻攝Next@Acer）

陳俊聖接著發表ConceptD全新筆記型電腦、桌上型電腦和顯示器，其中新款筆電和可翻轉筆電採用宏碁特殊Ezel軸承設計，並有三款通過PANTONE認證的顯示器，具備高規格色彩精確度，適用於專業影片、照片編輯和動畫製作。

▲宏碁「Next@Acer」全球線上發表會　董座陳俊聖現場摔筆電給你看。（圖／翻攝Next@Acer）

▲陳俊聖（右）直接現場摔Acer Enduro N3測試耐用程度。（圖／翻攝Next@Acer）

陳俊聖在發表全新Enduro強固型系列產品的時候，直接現場摔筆電，展示MIL-810G軍規耐用標準和高達IP65等級的防水防塵認證，其中Acer Enduro N3擁有較長的電池續航力，而Acer Enduro T1平板電腦戴手套也能使用，Acer Enduro T5更是為工廠和倉儲作業而設計的耐用平板電腦。

▲宏碁「Next@Acer」全球線上發表會　董座陳俊聖現場摔筆電給你看。（圖／翻攝Next@Acer）

▲陳俊聖（右）發表Predator Helios 700。（圖／翻攝Next@Acer）

陳俊聖發表Predator電競系列，推出擁有驚人對比度的Predator X25電競螢幕，以及帶來逼真視覺效果Predator XB3電競螢幕，支援高達0.5毫秒的快速反應時間，還有最新的Predator Orion 9000和Orion 3000電競桌機，並攜手OSIM推出電競椅，為玩家在遊戲過程及賽後提供紓壓按摩。

▲宏碁「Next@Acer」全球線上發表會　董座陳俊聖現場摔筆電給你看。（圖／翻攝Next@Acer）

▲宏碁攜手OSIM推出電競按摩椅。（圖／翻攝Next@Acer）

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