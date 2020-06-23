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美情報稱中印衝突起因：印軍3官兵赴會討論撤軍　遭解放軍數十人圍毆

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▲▼中印,克什米爾邊境地區。印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）

▲中印邊境衝突各說各話，美方情報則稱是解方軍先圍毆印軍。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中印邊境爆發45年來最大的流血衝突，雙方各說各話，指責對方先出手攻擊，不過美國情報體系則指出，印度派出的3名官兵代表前往會議地點討論撤軍，卻遭到解放軍數十人以狼牙棒攻擊圍毆，隨後才演變成兩軍互相攻擊，數十人死亡的小規模流血衝突。不過由於雙方長期以來協議在邊境不使用熱兵器，而且談判情況下發生鬥毆也不符合常理，美方情報是否為印度一面之詞還有待確認。

根據美國媒體《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report），熟悉內情人士引述美方獲得情報，西部戰區司令上將趙宗歧（Zhao Zongqi）批准在邊境的攻擊行動，他監督過數次中印僵局，認為中國一定不能軟弱，則會被美國與新德里當局看不起，所以有必要「給印度上一課」。

消息人士稱，6月15日1名印度高級軍官和2名士官以「無武裝狀態」前往會議地點，他們預期解放軍也會派出類似的代表團與他們會面討論撤軍事宜，但是取而代之的是，數十名解放軍帶著狼牙棒等著他們，並開始對他們攻擊，隨後其他印度軍隊趕來支援，導致雙方發生激烈的近身搏鬥。

美方情報還顯示，至少有25名印軍與35名解放軍在衝突中陣亡，雙方也有部分人員被對方俘虜，不過很快就遭到釋放。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人趙立堅指出，是印軍違反協議，先做出挑釁行為。（圖／路透社）

中國外交部發言人趙立堅在上周的記者會上則指出，印軍違反了軍長級會議達成的協議，在雙方情勢緩和的情況下，先穿越了實質控制線進行挑釁行為，甚至暴力攻擊前往談判的解放軍官兵，造成後續的激烈肢體衝突，這些行為違反了國際關係的準則，中方對印方表達嚴正的抗議。

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