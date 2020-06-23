二手市場買到「刑案車」...專家曝超驚人真相：這台燒炭過

▲經過整理的刑案車，是難以辨別的。（圖／示意圖／取自pixabay，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

不管買房或租房，大家都深怕遇到凶宅，同樣的道理放在「事故車」上也是一樣，但卻有專家認定，其實發生過刑事案件的車輛，只要不肖業者加以整理、維修偽裝，最後流入二手市場，基本上再專業的人也無法判斷。

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▲專家稱，刑案車處理過後，其實難以察覺。（圖／東森新聞，下同）



《東森新聞》報導，先前有一位買家，在二手市場買了一輛車，開了不久後察覺有異，就開去給技師鑑定看看，未料對方一看就發現「這台有燒炭過！」

車廠技師林毅勳表示，其實有發生過刑案的車輛，不外乎就是「砸車、開槍及火燒車」，但經過刻意整理還是難以察覺。他遇過最驚悚是在車上「燒炭」的，乘客座的腳踏墊下面會有像「臉盆燒熔」的痕跡，至於椅子上則會呈現有人體躺在上面的形狀，但其實換掉整片板金是難以辨別的。

此外，林毅勳還透露，他有看過被子彈貫穿的車輛，雖然和被石頭打到的形狀相似，但事實上從孔洞大小和裂痕就能簡單辨別。他解釋稱，由於石頭飛行速度沒有子彈快，加上前端也沒那麼尖，所以打到玻璃上，周邊會呈現蜘蛛網破碎的形狀，但被子彈貫穿卻只會有個圓形的小洞，且周邊的玻璃裂縫也會很整齊。

民眾若要避免碰到這樣的刑案車輛，基本上還是要找信任的車商，並少去碰來路不明的車輛，才是解決之道。

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