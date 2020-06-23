鴿舍變軍火庫！賽鴿訓練師擁長短槍11把　落網辯：輸贏很大要防身

記者張君豪／台北報導

全台警方掃蕩操作槍改造歪風，高雄市刑大破獲屏東縣竹田鄉一名張姓賽鴿訓練師（51歲）涉嫌在鴿舍內經營改槍工廠，警方16日行動在張嫌租屋處內起獲當場查獲改造手槍9把、改造散彈槍1把、改造土耳其製925衝鋒槍1把、鑽孔機1台、砂輪機1台、膛線刀1支等改造槍枝犯罪工具；張嫌落網辯稱因擔任賽鴿訓練師賭博輸贏很大，他擔心各方勢力上門找麻煩才會擁槍自重，整間鴿舍儼然是一座小型軍火庫，讓上門警員為之咋舌！

▲張姓賽鴿訓練師擁槍自重遭高雄市刑警大隊幹員逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張姓賽鴿訓練師擁槍自重遭高雄市刑警大隊幹員逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

高雄市警局刑警大隊偵三隊日前接獲情資：稱有人在屏東縣竹田鄉某處持有大量槍械，高雄市刑大與屏東縣警潮州分局共組專案小組暗中佈線調查，發現張男以購入操作槍方式，加工貫通槍管並裝上撞針形成有殺傷力的改造手槍。

▲張姓賽鴿訓練師擁槍自重遭高雄市刑警大隊幹員逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組蒐證完備後向屏東地方法院聲請搜索票，於16日中午在張嫌租屋處搜索，張男落網後坦承改槍，但否認有販售牟利，辯稱他改槍是出於擔任賽鴿訓練師，每場賭鴿雖然可抽成訓練費用，但也因此擔心遭道上兄弟盯上，或者藉故介入賭局，才會改槍防身。

但警方對他說法存疑，將循線追查張男改造槍枝有無流入市面，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他移送法辦。

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