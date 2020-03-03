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影／性侵犯落跑遭「壓制趴地」狼狽上銬　高雄警勇猛逮捕影像曝光！

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記者洪正達／高雄報導

性侵假釋犯歐力源2日晚間破壞墊子腳鐐後從花蓮家中逃逸，駕車前往台北行搶後便一路南下到高雄，經市警局多方努力下，終於在燕巢區安招路一間加油站發現他的行蹤，在3輛警車強勢攔阻下終於停下車，圍捕的警方見狀立即衝上前拔槍喝令他下車，歐嫌先是一陣錯愕後舉手投降，隨後就被拉下車上銬逮捕。▲▼性侵狼上銬 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方攔下歐力源後，將他從駕駛座拉下並壓制上銬。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

據了解，花蓮縣警方自從歐力源2日晚間失聯後，立即展開追查，最後發現歐嫌出現在高雄，一併通報高雄市警局協助，據了解，歐力源從家中逃逸後，先前往北市大同區行搶一間檳榔攤得手5000元後，再一路從國道3號開車南下，最後在屏東九如下交流道，再從省道、高屏大橋進入高雄市，隨後又前往大寮鳳屏路、小港大坪頂、中山高北上，最後在岡山下交流道，粗估在高雄市「繞圈」的距離最少110公里以上。

▲▼性侵狼上銬 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼性侵狼上銬 。（圖／記者洪正達翻攝）

市刑大偵四隊隊長林耕宇表示，歐力源逃亡到高雄的消息通報各分局後，下午3點45分被燕巢分駐所所長在安招路一間加油站廁所發現行蹤後，以私家車跟在嫌犯後方並一路通報警力支援，最後在3輛警車的包抄下落網，並從車內查獲檳榔攤行搶贓款花剩3000元及刀械，簡單訊問後帶回市刑大，最後先前往台北市警局就搶奪案進行偵訊後，再押解回花蓮地檢署歸案。

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