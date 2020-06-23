中國與歐盟舉行視訊峰會　李克強：雙方合作多過競爭

▲歐盟與中國在22日舉行視訊高峰會。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在22日與中國國家主席習進平、中國國務院總理李克強舉行新冠肺炎疫情爆發後的第一場視訊高峰會，以謀求雙方因疫情造成的緊張關係可以得到緩解，受到國際社會的關注。

根據《路透社》報導，李克強表示，中國相當重視與歐盟之間的關係，儘管彼此之間存在緊張的局勢，但比起說是競爭對手，雙方更多的是合作的好夥伴。

歐盟有官員指出，中國試圖向批評其處理新冠肺炎的歐盟國家施加壓力，並利用社群散布有關於歐洲忽視了新冠病毒的不實報導，儘管中方對此一直強烈否認，但還是有歐盟國家因此受到影響。

▲歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。（圖／路透）

美國在疫情期間對於中國採取強硬手段，也讓歐盟深陷在這世界兩大經濟體之間，既需要他們又不能疏遠其中之一。歐洲議會更於19日投票決議，如果北京實施「港版國安法」，歐盟應向海牙國際法院提告中國，並要求考慮對中國實施經濟制裁，除了引來中國的強烈反對外，更加升溫歐盟與中國間的緊張關係。

李克強於會後表示，中國與歐盟其實不存在根本性的衝突，希望可以早日完成中歐投資談判，「中歐同為世界主要經濟體。面對新冠肺炎疫情帶來的巨大衝擊，雙方應當加強宏觀經濟政策協調，共同維護中歐和全球產業鏈供應鏈穩定，為世界經濟復甦提供動力。爭取年內完成中歐投資協定談判，達成一項全面、平衡、高水平的投資協定。」

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