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助收集發票詐領　「SOGO發票貴婦團」種村碧君涉貪判4年

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▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／記者季相儒攝）

▲協助前第一夫人吳淑珍收集發票，高等法院將本案判刑4年。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾經幫前總統陳水扁、吳淑珍夫婦收集發票，協助詐領國務機要費的「SOGO貴婦團」成員種村碧君，一審依照貪污罪判刑4年，案件上訴二審後，高等法院開庭時，種村仍否認貪污，辯稱自己「全身都是發票」，是跟著別人拿發票給阿珍。高院23日二審宣判，仍認定她有罪，判刑4年。可上訴。

前第一夫人吳淑珍當紅之際，身邊有不少貴婦朋友，而吳婦為詐領國務機要費，要求身旁的貴婦朋友提供購物發票，讓扁珍夫婦詐領數億元的國務機要費。案件爆發後，扁珍遭多起貪污罪嫌起訴，也均遭判刑定讞。而當年吳婦身旁貴婦團的團長、前杏林新生製藥公司負責人種村碧君，檢方認為他是扁珍貪污共犯，提供了135張發票，助扁珍詐領了542萬9220元，因此在2015年對她提起公訴。

一審台北地院認定種村碧君有罪，判刑4年、褫奪公權2年。案件2016年就上訴二審高等法院審理，但種村碧君這時傳出身體出狀況，心率不整問題嚴重，因此聲請停止審判，高院裁准，直到2019年高院才重啟審判程序。

全案於5月間言詞辯論時，種村碧君仍否認犯案，辯稱「我沒有啊！什麼都不知道，我只是愛吃東西，全身都是發票」，她也對檢方指控她協助貪污的說法不滿，「什麼都賴給我、推給我」。最後她還說「判我無罪、還我清白」，強調自己心安理得，判決確定前絕不出國。

全案於23日二審宣判，高等法院仍認定種村碧君有罪，駁回上訴，維持4年的刑期、褫奪公權2年。可上訴。

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