北斗3號「收關之星」成功發射　陸耗時26年建構全球導航系統

▲剛剛，大陸北斗三號最後一顆全球組網衛星在西昌衛星發射中心點火升空。（圖／翻攝自人民網）

記者陳政錄／綜合報導

據中國衛星導航系統管理辦公室消息，日前推遲執行的北斗三號最後一顆全球組網衛星，於稍早完成發射任務，在西昌衛星發射中心成功點火升空。這是大陸發射的第55顆北斗導航衛星，也是北斗三號全球衛星導航系統的最後一顆組網衛星，部署全面完成後，大陸北斗系統今年將具備服務全球的能力。

大陸「北斗三號」最後一顆全球組網衛星原定16日上午10點多發射，但長徵三號乙運載火箭卻在發射前幾個小時出現技術問題，導致發射計畫延宕。

▲北斗三號最後一顆全球組網衛星升空。（圖／翻攝自人民網）

中國衛星導航系統管理辦公室今早宣布，6月16日推遲執行的北斗三號最後一顆全球組網衛星發射任務相關技術問題已排除，任務重新啟動，重新發射的窗口確定為6月23日9時43分。

據《新華社》、《人民網》等大陸官媒報導，在此新冠肺炎疫情中，參與抗疫的專家李蘭娟，以及部分一線抗疫英雄，也受邀到西昌衛星發射中心現場觀看發射。

「北斗三號」全球衛星導航系統包含3顆傾斜地球同步軌道（IGSO）衛星、24顆中圓地球軌道（MEO）衛星和3顆地球同步軌道（GEO）衛星，於最後一顆組網衛星屬於地球同步軌道衛星。

大陸以「三步走」戰略發展北斗系統，首先以2顆衛星構成北斗一號系統，提供大陸境內服務；接著用16顆衛星組成北斗二號系統，克服1號的缺點，在定位、測速、授時、通訊服務的精度上都有更進一步的提升，服務範圍涵蓋亞太大部分地區，南緯55度到北緯55度、東經55度到東經180度都是服務範圍；最後就是北斗3號，由30顆衛星組成，達到為全球用戶提供定位、導航、授時服務的目的，計畫今年提供全球性服務。

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