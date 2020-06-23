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北斗系統構成後...陸拚國產導航晶片研發　擺脫美GPS制約

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▲▼大陸推動國產導航晶片研發。（圖／翻攝自央視網）

▲大陸推動國產導航晶片研發，用於北斗系統。（圖／翻攝自央視網）

記者陳政錄／綜合報導

大陸北斗3號「收官之星」今天上午成功發射，象徵耗時26年後，中國大陸終於有望在今年構成自主、可提供全球服務的衛星定位、導航系統。據《央視》報導，下一步，大陸國產北斗晶片技術也將逐步成熟，「從最初的全部進口到現在的自主研發」，好逐步替代國外產品並實現產業化。

報導進一步指出，近期，中國衛星導航定位協會發布了《2020中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》，白皮書顯示，截至2019年底，大陸國產北斗兼容型晶片及模塊銷量已突破1億片，大陸國內衛星導航定位終端產品總銷量突破4.6億台。

▲▼剛剛，北斗三號最後一顆全球組網衛星在西昌衛星發射中心點火升空。（圖／翻攝自人民網）

▲大陸北斗三號最後一顆全球組網衛星，於23日上午在西昌衛星發射中心點火升空。（圖／翻攝自人民網）

據了解，在中國大陸還未建成北斗系統前，與世界各國一樣，在大量民用，甚至部分軍用領域，均以美國自1970年代起，耗時20多年打造的GPS全球衛星定位系統為主，美方除藉此賺取大量利益，亦在國際事務上保有話語權。

為擺脫對美依賴，建構自主的衛星定位、導航系統，大陸耗時26年，以「三步走」戰略發展北斗系統，首先以2顆衛星構成北斗一號系統，提供大陸境內服務；接著用16顆衛星組成北斗二號系統，克服1號的缺點，在定位、測速、授時、通訊服務的精度上都有更進一步的提升，服務範圍涵蓋亞太大部分地區。

最後就是北斗3號，由30顆衛星組成，達到為全球用戶提供定位、導航、授時服務的目的。其最後一顆全球組網衛星於今天上午，在西昌衛星發射中心成功點火升空後，大陸北斗3號全球衛星導航系統部署全面完成，計畫今年具備提供全球性服務能力。

《央視》報導稱，在北斗導航系統研發初期，大陸市面上大部分的導航終端還都要依賴國外芯片，另2007年以前，就連北斗接收機的晶片，也均由國外企業提供，這些關係著國家安全的核心器件，制約了北斗的整體建設發展，直到2004年，北斗2號系統開始建設後，在國家的扶持下，自主研發的晶片才得以快速發展。

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