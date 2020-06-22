北斗3號構成完全只差一步！大陸最後一顆組網衛星23日擇機升空

▲自2007年起，中國進行了39次發射，計畫將54顆北斗導航衛星送入軌道。（圖／中新社）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸「北斗三號」最後一顆全球組網衛星原定16日上午10點多發射，長征三號乙運載火箭卻在發射前幾個小時出現技術問題，導致發射計畫延宕。中國衛星導航系統管理辦公室22日消息指出，目前發射任務的相關技術問題都已經排除，預計在23日重啟任務、擇機發射。

根據《新京報》報導，負責執行任務的長征三號乙運載火箭已經完成加注前的全部測試工作，在功能、性能都能滿足任務要求。

▲北斗衛星系統預計2020年提供全球服務。（圖／翻攝自新華網）



「北斗三號」全球衛星導航系統包含3顆傾斜地球同步軌道（IGSO）衛星、24顆中圓地球軌道（MEO）衛星和3顆地球同步軌道（GEO）衛星，原定在16日發射的最後一顆組網衛星屬於地球同步軌道衛星。

大陸以「三步走」戰略發展北斗系統，首先以2顆衛星構成北斗一號系統，提供大陸境內服務；接著用16顆衛星組成北斗二號系統，克服1號的缺點，在定位、測速、授時、通訊服務的精度上都有更進一步的提升，服務範圍涵蓋亞太大部分地區，南緯55度到北緯55度、東經55度到東經180度都是服務範圍；最後就是北斗3號，由30顆衛星組成，達到為全球用戶提供定位、導航、授時服務的目的。

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