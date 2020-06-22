　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

北斗3號構成完全只差一步！大陸最後一顆組網衛星23日擇機升空

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼北斗三號組網衛星發射。（圖／中新社）

▲自2007年起，中國進行了39次發射，計畫將54顆北斗導航衛星送入軌道。（圖／中新社）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸「北斗三號」最後一顆全球組網衛星原定16日上午10點多發射，長征三號乙運載火箭卻在發射前幾個小時出現技術問題，導致發射計畫延宕。中國衛星導航系統管理辦公室22日消息指出，目前發射任務的相關技術問題都已經排除，預計在23日重啟任務、擇機發射。

根據《新京報》報導，負責執行任務的長征三號乙運載火箭已經完成加注前的全部測試工作，在功能、性能都能滿足任務要求。

▲北斗衛星系統預計2020年提供全球服務。（圖／翻攝自新華網）

▲北斗衛星系統預計2020年提供全球服務。（圖／翻攝自新華網）

「北斗三號」全球衛星導航系統包含3顆傾斜地球同步軌道（IGSO）衛星、24顆中圓地球軌道（MEO）衛星和3顆地球同步軌道（GEO）衛星，原定在16日發射的最後一顆組網衛星屬於地球同步軌道衛星。

大陸以「三步走」戰略發展北斗系統，首先以2顆衛星構成北斗一號系統，提供大陸境內服務；接著用16顆衛星組成北斗二號系統，克服1號的缺點，在定位、測速、授時、通訊服務的精度上都有更進一步的提升，服務範圍涵蓋亞太大部分地區，南緯55度到北緯55度、東經55度到東經180度都是服務範圍；最後就是北斗3號，由30顆衛星組成，達到為全球用戶提供定位、導航、授時服務的目的。

►蘭蔻小黑瓶100ml超殺價！5680元➔3850元

ET快訊
女星13歲兒「敗血症病危」！哭求醫療專機帶他回台就醫
蘭蔻小黑瓶100ml超殺價曝！直接6.7折　5招用法一滴也不
張清芳丟380萬定情戒！前夫宋學仁15億身家「曾任鴻海董事」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

北斗3號構成完全只差一步！大陸最後一顆組網衛星23日擇機升空

北韓海岸陣地炮「全線炮門開啟」　南韓延坪島守軍24小時戒備

衛星照曝光！　富比世：中國095「隋級」潛艦開建在即

日學者公開二戰前後政府公文　證實731部隊授命「生產細菌」

向中國傳訊息！　美軍3航艦「3年來首次」部署南海入口

影／中印局勢升溫！印度「急買33架戰機」　專家搖頭：買錯了...

第14度擾台！共軍再派殲10　揭仲：壓力測試...恐壓縮空域

美海軍3航母「菲律賓海」總動員　21日展開雙航母演習行動

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

北斗3號構成完全只差一步！大陸最後一顆組網衛星23日擇機升空

北韓海岸陣地炮「全線炮門開啟」　南韓延坪島守軍24小時戒備

衛星照曝光！　富比世：中國095「隋級」潛艦開建在即

日學者公開二戰前後政府公文　證實731部隊授命「生產細菌」

向中國傳訊息！　美軍3航艦「3年來首次」部署南海入口

影／中印局勢升溫！印度「急買33架戰機」　專家搖頭：買錯了...

第14度擾台！共軍再派殲10　揭仲：壓力測試...恐壓縮空域

美海軍3航母「菲律賓海」總動員　21日展開雙航母演習行動

交往前先逛街！心理專家教「摸清對方個性」是哪一型　門口站崗＝有刻板印象

《請回答1988》合體了！朴寶劍、惠利情侶裝同框　網笑：五人幫只差現實男友柳俊烈

曝13歲兒病況「他睡睡醒醒」　岳庭著急哭求曼谷醫：希望治得好

確診破200萬美國人沒在怕　嫌「過分、討厭」堅持不戴口罩

「3000元三倍券」超商預購來了！首波開放只有7天　時間表出爐

等了9年！柯震東再次開口唱歌　 《打噴嚏》主題曲〈約定一拳〉歌詞暖哭

路邊驚見2公尺巨蟒！翻肚蜷曲…她靠近嚇傻：陣亡了

是文創產業還是博奕產業？稱霸一方的寬宏藝術

荔枝吃到飽只要100元！　端午連假採果去～

北京第二波疫情飆236例！超多患者無新發地接觸史...網嚇：感染源到底在哪

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

軍武熱門新聞

印度急買33架戰機！專家：買錯了

共軍14度擾台　揭仲：壓力測試壓縮空域

勇鷹高教機首飛鼻輪全程不收　原因曝光

美軍3航艦部署南海口　向陸傳訊息

富比世：中國095「隋級」潛艦開建在即

日學者公開二戰前後政府公文：731部隊授命生產細菌

杜特蒂不屑美國二手武器　要新品

2020空軍排名台戰機數全球第10　美獨霸全球

新竹幻象2000全移防　陸媒：台軍「敞開北部空域大門」

美海軍「菲律賓海」展雙航母行動

F-35太貴！美媒推薦瑞典獅鷲戰機

北韓陣地炮全線炮門開啟　南韓延坪島戒備

印度加速採購蘇-30、米格-29進度

台灣F-16V今升空進入西南海域

更多熱門

相關新聞

共軍14度擾台　揭仲：壓力測試壓縮空域

共軍14度擾台　揭仲：壓力測試壓縮空域

中共軍機在21日中午派出殲10戰機闖入台灣西南空域，在近半年來，已是第14度出動，為了安定民心，空軍司令部也強調，目前情況均能掌握，不必過度擔心。中華戰略前瞻協會研究員、中華鄭和學會理事揭仲認為，共軍之所以會大動作出機，很可能是為了對我方進行壓力測試。

疑解放軍潛艇現蹤　日本高度警戒

疑解放軍潛艇現蹤　日本高度警戒

抗印？格鬥士員加入西藏軍區民兵

抗印？格鬥士員加入西藏軍區民兵

趙立堅回應衝突始末：印方暴力攻擊中方

趙立堅回應衝突始末：印方暴力攻擊中方

11天第6次！解放軍殲10再闖我西南空域

11天第6次！解放軍殲10再闖我西南空域

關鍵字：

北斗三號中國衛星導航系統管理辦公室組網衛星大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

印度急買33架戰機！專家：買錯了

謝和弦曝和Keanna「交往到離婚始末」

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

快訊／張清芳宣布離婚！　「無法克服雙方差異」

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面