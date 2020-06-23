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印度防長赴俄「催軍購進度」　盼加速提供S-400防空系統

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▲▼S-400飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

▲印度國防部長出訪俄羅斯，希望加速S-400防空系統供應進度。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

記者林彥臣／綜合報導

印度近期正面臨中印邊境衝突的棘手問題，不過印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）還是出席俄羅斯在莫斯科舉行的「勝利日閱兵」。印媒指出，訪問期間預計將會與俄方協商加速軍購的進度，盼加速S-400防空飛彈系統。

根據印度Republic TV報導指出，訪問期間將進行S-400防空飛彈系統等事項的討論，該筆訂單價值54億美元。

2018年10月，莫斯科與新德里簽署了5個團的S-400防空飛彈系統合約，該項合約被稱為俄羅斯國防產品出口公司史上最大的交易，第5個團的交付工作預計在2025年上半年全部完成。

印度媒體上周就報導指出，印度計劃從俄羅斯購買33架戰鬥機，分別為21架米格-29（MiG-29）以及12架蘇-30MKI（SU-30 MKI）。

辛赫表示，訪俄期間，印俄將就鞏固兩國之間的國防和戰略夥伴關係相關問題進行討論。

辛赫在推特發文指出，「我前往莫斯科進行為期3日的訪問。對俄羅斯的訪問將使我有機會進一步深度討論印俄國防與戰略的夥伴關係，我還將出席莫斯科舉辦的紀念偉大衛國戰爭勝利75週年的閱兵式。」

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