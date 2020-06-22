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衛星照曝光！　富比世：中國095「唐級」潛艦開建在即

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▲▼富比世報導中國新一代潛艦開建在即。（圖／擷取自富比世）

▲富比世報導中國新一代潛艦開建在即。（圖／擷取自富比世）

文／中央社

富比世（Forbes）雜誌網站報導，中國的渤海造船廠出現新跡證，指向中國海軍下一代核子潛艦開建在即。中國若想巡弋遼闊的太平洋或定期進出印度洋，新的核子潛艦不可或缺。

報導指出，分析商用衛星影像顯示近日當地新的下水駁船已完成，就情報界的觀點來看就是潛艦開建的一大指標。

美國海軍情報局（ONI）一份非機密分析指出，他們預期中國的潛艦艦隊到2030年之前，會從目前的約66艘增加至76艘，當中包括6艘以上的核動力攻擊潛艦，這些核動力攻擊潛艦會在葫蘆島的渤海造船廠製造。

前美國海軍太平洋艦隊情報與資訊作戰主管法內爾（James E. Fanell）更預估，2030年前中方潛艦會達約110艘。若然如此，葫蘆島的新設施就會是中國潛艦擴增的關鍵角色，ONI的分析也指向這點，稱「目前擴建潛艦造船廠，可供日後生產更多數量」。

葫蘆島的造船擴建始於2014年，在填海地興建新的大型造艦場址，有3個構工海灣，每個海灣可容納2艘潛艦。這些設施2017年前已完工，但直到最近才與供艦艇下水的乾塢連結，供潛艦從地上轉移入水的新下水駁船已到位，中國建造095潛艦的設施準備就緒。

陸095、095A首曝光，央視「首次解密」核潛艇部隊演習。（圖／翻攝自新華社）

▲陸095、095A首曝光，央視「首次解密」核潛艇部隊演習。（圖／翻攝自新華社）

報導指出，預料渤海造船廠要製造的是全新的095「唐級」潛艦，可能得以對應美軍的維吉尼亞級潛艦。中國第一代核動力攻擊潛艦091「漢級」是在1970年代服役，其中3艘已近操作壽限卻還未除役，其餘則是2006年起陸續服役的093「商級」潛艦。

不過前美軍高階情報官與技術情報專家卡爾森（Chris Carlson）卻研判，新造艦設施可能不是為供095而設立，這些設施更利於開建中國下一代彈道飛彈潛艦096型。

報導指出，中國的新潛艦料將配備改良的聲納與武器、搭載更多乘員以供在太平洋、印度洋執行任務時間更長、直徑更大的壓力殼供容納更多隔音設備、彈道飛彈潛艦搭載的彈道飛彈可從現有的12枚增至16枚，以及更精密像是線傳操作X型方向舵等。

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