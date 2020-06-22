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「數位諸葛亮」曝降職心聲　臉書首發文…只在意「這件事」

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▲▼簡勤佑臉書發文回應降職事件。（圖／翻攝簡勤佑臉書）

▲簡勤佑臉書發文回應降職事件。（圖／翻攝簡勤佑臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨為推動轉型改革，海選出Dcard創辦人簡勤佑擔任數位行銷科技長，未料他才上任72天卻遭到降職，辦公室與新媒體部門整併為同一個辦公室，數位行銷科技部門也不會再召募新血。對此，簡勤佑22日晚間在臉書發文表示，只想把全部的精力專注在怎麼把事情做好，完全不在意辦公室樓層位置。

針對國民黨認為簡勤佑不適任的主因，傳是因他多次於臉書發表不妥言論，黨連同遭致批評，數位行銷上也沒有創新作為，其中又以「出招即出包」的情況最令黨主席江啟臣頭痛，因此低調將其降職，數位行銷科技部門即日起也與新媒體部門整併為同一個辦公室。

對此，簡勤佑表示，國民黨已經不再像古時候按樓層辦公室分位階，這不就是改變嗎？並舉例當初創業也都是跟工作夥伴擠在一起，只想把全部的精力專注在怎麼把事情做好，那些辦公室多漂亮，樓層在哪「我！通！通！都！不！在！意！」

簡勤佑強調，溝通方便，做事順利，才是真正重要的事，「如果我只在意辦公室在幾樓，不在意怎麼樣做事情更方便，那才是真的數位王雙（注：三國時期戰死的一名將領）。」

▲簡勤佑、王育敏出面道歉。（圖／文傳會提供）

▲簡勤佑。（資料照／文傳會提供）

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