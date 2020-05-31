台南工人遭「吊塔吊掛頭」砸頭！　顱骨開放性骨折滿地血　

▲台南市安平區育平路與府平路路口之新建大樓工地發生一起工安意外，一名的鄭姓工人遭到吊塔的吊掛頭砸傷，讓他頭部顱骨開放性骨折，現場也留下大灘血跡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區育平路與府平路路口之新建大樓工地，31日上午發生一起意外事故，事發當時一名72歲的鄭姓工人正在工地7樓進行作業，卻因不明原因遭到吊塔的吊掛頭砸傷，巨大的撞擊力道，讓他頭部顱骨開放性骨折，現場也留下大灘血跡，被緊急送往成大醫院搶救，至於事故發生詳細原因仍有待進一步調查釐清。

台南市消防局119勤務中心，31日上午7時43分許據報，安平區育平路與府平路路口之新建大樓工地，工地吊車吊掛物品時不慎砸傷，119馬上出動永華消防分隊救護車前往救護。並通報110請市警四分局派員前往。

救護人員發現，現場一名72歲鄭姓工人人在工地7樓，被該新建大樓工程塔吊之吊掛頭砸傷頭部（約4米高度），患者頭部撕裂傷、顱骨開放性骨折，經以頸圈固定、長背板固定、左手背靜脈輸液後，將患者由工地7樓搬運下樓送往成大醫院。事故發生詳細原因及相關責任由市警四分局進一步調查釐清中。

消防局通報安平區長、市警四分局、台南市勞工局、南區職業安全衛生中心及台南市意外事故緊急通報小組。

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