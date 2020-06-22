高雄市長補選登記第三天仍無人　藍綠可能在最後一天強碰頭

▲陳其邁已經啟動選舉模式，各地展開拜票 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選登記從20日至24日受理登記，22日進入第三天，選委會表示仍然沒有人登記，據了解，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁已經派人領表，預計最後一天壓線至選委會登記，而國民黨預計24日也將到高雄舉辦行動中常委，藍綠可能在最後一天強碰登記。

高雄市長補選登記，截至22日，選委會表示尚未有人登記，而最後登記日期是24日，民進黨已經確定由前行政院副院長陳其邁出馬，據悉，陳其邁已經派人領表，預計24日前往選委會登記。

而國民黨則還未確定人選，但已有多人表態參選，包括高雄市民政局前局長曹桓榮、前國民黨行管會副主委李福軒、高雄科技大學專案助理研究員曾尹儷，中國國民黨中央委員孫健萍，及高雄市議員李雅靜、黃紹庭、蔡金晏等人。而國民黨中常會日前通過高雄市長補選徵召辦法，內容明訂「採徵召方式推薦黨員參選」，由祕書長李乾龍等4人成立徵召協調小組，決定徵召人選，預計24日在高雄舉辦行動中常會時公布人選。

高雄市長補選預計7月15日辦理抽籤、7月30日公告候選人名單、7月31日至8月14日辦理公辦政見發表會，8月15日投票，8月21日公告當選人名單。