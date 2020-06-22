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台船工會抗議端節獎金被砍5000元　3獨董聲明力挺董座

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▲台船公司為德翔海運公司打造1,800 TEU級全貨櫃輪，具有優異的劍型船艏設計、施工品質及環保節能等裝置。（圖／台船提供）

▲台船公司。（圖／台船提供）

記者陶本和／台北報導

肩負總統蔡英文重大任務「國艦國造」的台船公司，其工會近日抗議公司端節獎金從本來8000元降至3000元，要求撤換董事長與總經理。對此，3位獨董劉德明、林輝政、陳志揚22日則發表共同聲明，力挺董事長樽節之決定。

台船工會因不滿公司連年虧損，以及公司端午節獎金發放從本來8000元降為3000元，20日在台船高雄廠與基隆廠抗議，由於工會有4席勞工董事，集體邀集工會人員公開要求撤換董事長鄭文隆，這等同對經營團隊提不信任案。

對此，3位獨董劉德明、林輝政、陳志揚22日則發表共同聲明，表達對於工會訴求之不認同。他們強調，台船過去5年兩度虧損超過資本額一半，目前營運與財務都處在內外交迫的危 急存亡之秋 。

聲明指出，台船過去五年的虧損有外部因素，根據克拉克森與 丹麥船舶金融公司最新統計，全球「活躍船廠」由 2009 年的 934 家縮減至目前 281 家，預計 2022 年以後更可能僅剩 64 家，造船市場之嚴峻可見一斑。

他們強調，台船的虧損也有內部因素，雖然台船已經民營化超過10年，但是在人事編組與員工心態上，仍然十足的國營事業心態，台船董事會有4席勞工董事，員工的升遷與任用在過去都要受由勞工董事主導的人發會的節制，以致台船的人事成本相對國內其他民營造船廠高昂。

他們認為，台船的高昂的人事成本導致台船最近許多造船案一接單就虧損，台船最近兩年每季的營業毛利都是負值，營收都低於營業直接成 本，最大的原因就是高昂的人事成本。

獨董們指出，他們曾呼籲台船要精簡人事成本，但台船營運團隊因總總原因都無法裁員減薪放無薪假，所以工會把台船的虧損要董總負全責並不公平，因為工會強勢所導致的勞工成本高昂正是台船重大虧損的重大原因之一。

對於台船未來改造方面，3位獨董指出，今年3月已經發現問題所在，並提出5大具體方案，包括：重新確定營運模式、強化行政團隊，脫離國營事業的心態與包袱、精簡人事、強化目標管理，以及強化法務與訴訟管理。

至於鄭文隆也做出5點具體的回應，包括：基隆廠業務萎縮、人員南移或資遣、降低勞工董事人數、團體協約內容重新談判、薪資制度改革，以及裁員減薪等。

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