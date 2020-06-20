國安法威脅香港地位！歐洲議會「硬起來」施壓陸籍官員...下周視訊李克強

▲歐洲議會以565張贊成票通，通過制裁中國大陸之決議。（資料照／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

大陸全國人大通過「香港版國安法」，除英國首相強生（Boris Johnson）投書考慮放寬300萬香港人護照效力，允許入境定居；歐洲議會（European Parliament）18日更通過決議，呼籲歐盟成員國聯手實施經濟制裁，嚴懲推國安法上路的陸籍官員，並至荷蘭海牙國際法院控告北京當局違反國際協定，嚴厲譴責其侵犯香港民主自治、干預香港內部事務等行為。

《紐約時報》指出，歐盟各會員國大多對香港國安法的制訂表達關切，不少企業家與外交專家都認為，北京政府此舉有損香港自治，嚴重威脅全球金融中心的地位。對此，歐洲議會針對決議投票，其中贊成有565票、棄權有62票、反對則僅34票，希望透過凍結財產、禁止入境等手段來達成制裁通過國安法陸籍官員之效力。

儘管歐洲議會的決議並不具法律約束力，不過卻仍是不容忽視的重要標竿，是引領歐洲、乃至全球的政治趨向。據悉，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）將於22日以視訊方式會晤中國大陸國務院總理李克強，屆時該決議可能備受雙方矚目。

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