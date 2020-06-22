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快訊／總統府下午正式提名陳菊掌監察院　逐一介紹監委被提名人

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▲▼陳菊現身罷韓投票。（圖／記者郭世賢攝）

▲前總統府秘書長陳菊。（資料照／記者郭世賢攝）

記者陶本和／台北報導

總統府22日下午3時，將舉行「監察院第6屆監察委員被提名人介紹記者會」，屆時由總統府秘書長蘇嘉全主持，並由審薦小組召集人陳建仁逐一介紹被提名人，而監察院長被提名人陳菊也會到場發表談話；不過據了解，在副院長被提名人黃健庭風波之後，今天還不會有副院長人選出爐。

總統府下午3點將舉行監察院第6屆監察委員被提名人介紹記者會，在名單中，計畫由前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員；另外，7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人，則包括：資深婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及3位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。

在其他監委被提名人方面，包括：現任監委趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉；以及台北市柯文哲人馬，曾擔任副市長的陳景峻、前台北市秘書長蘇麗瓊、前台聯立委賴振昌，還有曾具時代力量背景的醫師林郁容與醫師蕭自佑。

此外，也包括民進黨前立委葉宜津、前教育部次長范巽綠、前國安會諮委林文程、最高檢察署檢察官郭文東、律師張菊芳、世新大學資訊傳播系教授賴鼎銘、國立東華大學原住民民族學院院長浦忠成、審計部副審計長王麗珍等人。

至於監察院副院長被提名人黃健庭，在掀起提名風波之後，他主動婉拒蔡英文的提名；另外，前新北市副市長陳伸賢也掀起爭議主動退出，這兩位的監委名額，依照規劃目前暫時不會補提。

 

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