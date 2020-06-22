首次降到個位數了！北京一日新增9例本地…這個區成淨土6個月零感染

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

終於降到個位數了！北京6月22日通報，6月21日0時至24時，新增報告本地確診病例9例、疑似病例2例、無症狀感染者5例；無新增報告境外輸入確診病例、疑似病例、無症狀感染者。據悉，平谷區自有疫情以來無報告病例，成為唯一淨土。

6月11日0時至6月21日24時，北京累計報告本地確診病例236例，在院236例。尚在觀察的無症狀感染者22例；無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，在院1例。

新增確診病例中，豐台區5例、海淀區2例、西城區1例、朝陽區1例。

目前，北京有12個區無本地報告新增確診病例，具體為平谷區自有疫情以來無報告病例、延慶區150天、懷柔區136天、順義區134天、密雲區131天、昌平區125天、石景山區7天、門頭溝區6天、房山區6天、東城區5天、通州區1天、大興區1天。

此外，6月21日0時至24時，大陸報告新增確診病例18例，其中境外輸入病例7例（上海3例，陝西2例，天津1例，遼寧1例），本土病例11例（北京9例，河北2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為本土病例（均在北京）。

此前，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友曾指出，北京疫情已控制，「這一論斷基於科學，不是盲目的推斷，但防控不能鬆懈。」

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