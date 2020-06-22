3000氣球直搗南韓中心！北韓印1200萬傳單：報復的時刻到了！





▲北韓將菸蒂丟在反文在寅的傳單上。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓日前因不滿脫北團體在南北韓邊境投放「汙衊性傳單」，多次公開嗆聲南韓，甚至大動作炸毀開城工業區的兩韓聯合聯絡辦公室。《勞動新聞》22日上午報導，北韓已經印製了1200萬張的「懲罰性傳單」還有3000多個能夠將傳單投放至南韓領土上的氣球。文中也強調，再過不久就會「付出行動」。

根據《亞洲經濟》引述北韓勞動黨機關報《勞動新聞》報導，北韓以「憤怒的激流，全體人民燃起報復敵人的熱血」為題寫道，「官方的各級出版印刷機關已經印了1200萬張傳單，直到22日的現在，除了3000多個氣球外，我們還準備了各種能夠將傳單散播至南朝鮮 （南韓）中心的手段。」





▲北韓印刷大量反南韓傳單。（圖／朝中社）



《勞動新聞》報導，「懲罰報復的時刻就要到了」，「史上最大規模對敵傳單投放抗爭的準備即將結束」。文中更稱，「我想你們要徹底經歷過才會知道，收拾傳單和穢物是多麼令人頭痛、心情惡劣的事，並把壞習慣改掉。」報導中也強調，這次要投放至南韓的對敵傳單計畫，表達了全人民、全社會的憤怒，是不可能被阻止的。

▲印刷機關工作人員忙著整理反南韓傳單。（圖／朝中社）



事實上，北韓官媒20日就曾公布北韓民眾整理一疊疊傳單以及將菸蒂丟在印有南韓總統文在寅的傳單上的照片。雖然南韓統一部當天下午就發出聲明表示遺憾，但北韓勞動黨統一戰線部（後稱統戰部）仍在21日嚴詞譴責，兩韓協議早已變成一張廢紙，完全沒有撤回空飄傳單計畫的意思，22日則又再度大動作公布傳單投放計畫的進度。

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