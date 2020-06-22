大叔治便秘！硬塞「40公分活黃鱔」痛爆休克　醫一看：腹腔全是綠汁

▲男子為了治便秘，竟把40公分長的黃鱔塞到體內 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東東莞一名50多歲男子近日因腹脹、腹痛難耐入院治療，更出現感染性休克，檢查發現他腹中竟然有一條黃鱔！原來，該男子便秘已久，想起坊間有傳黃鱔可通便，於是買了一條40公分的活黃鱔，從肛門處塞入體內，就醫時黃鱔已經進入整個腹腔，患者腹壁、腸道等多處附著大量的膿苔和糞便。

▲檢查影像。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，這名男子近日到東莞黃江醫院就診，稱自己已經腹脹一周，腹痛近5小時了！據醫生介紹，這名男子當時表情痛苦、心情煩躁，再加上他血壓下降，表現為感染性休克。在做了腹部CT檢查後，醫生懷疑他腹腔有異物，而且隨著時間的推移，這名男子已經無法與人正常交流。

醫生根據他的症狀、體征，結合腹部CT檢查，判斷為消化道穿孔。令所有人都想不到的是，在進行腹腔鏡探查過程中，發現男子腹中的異物竟然是一條黃鱔！

醫生表示，黃鱔已經進入了男子的整個腹腔，手術時已經死亡，患者的腹腔污染非常嚴重，有大量淡綠色的滲液，腹壁、腸道、肝臟等多處附著大量的膿苔和糞便，至此，醫生可以確定患者是黃鱔所導致的「乙狀結腸破裂」。只不過這個時候要想拿出黃鱔得開腹處理，最終，醫生取出了男子腹中這條長約40cm的黃鱔。

▲男子到菜市場買了一條活的黃鱔。（圖／看看新聞）

據悉，這名男子今年50多歲，文化程度不高，缺乏醫療常識，由於便秘很久，想起坊間傳聞「黃鱔」可通便，便到菜市場買了一條活黃鱔從肛門塞了進去。誰知便秘不僅沒有緩解而且更痛了，所幸到院及時處理，現已康復出院。