確診破200萬美國人沒在怕　嫌「過分、討厭」堅持不戴口罩

▲美國冠肺炎確診人數已破200萬，但仍有許多民眾堅持不戴口罩。 （圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者王詩晴／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球肆虐，有超過200萬人確診的美國仍是世界最大重災區。不過即使全國已有超過10萬人死亡，美國許多民眾仍然堅持不戴口罩，甚至還有人稱新冠肺炎為一場「騙局」，根本不把防疫當一回事。

據外媒《NBC》報導，一名密西根州（Michigan）的護士莎拉·庫蘭（Sarah Curran）表示，自己戴著口罩去雜貨店買東西時，竟有一名男子搖著頭朝她走來，說「你們都知道新冠肺炎不過是一場騙局，我真不懂為何現在還有人要戴口罩」。

不過這名男子並不是全國唯一這樣想的人，戴口罩抗疫這個指標，在美國各地都實施困難。加州（California）橘郡（Orange County）首席衛生官妮可·奎克（Nichole Quick）才因發布全郡戴口罩之規定後，收到死亡恐嚇而在本月8日請辭。在紐約，許多警官也以「層級壓力」及「方便溝通」為藉口，違反州長古莫（Andrew Cuomo）的口罩規定。

《NBC》也表示，公共衛生官員所發布的「戴口罩防疫」指標，使全國分為遵守或認為此指標「過分、討厭」兩派。看來美國若想要有效防疫，得先讓民眾確實了解口罩的重要性。