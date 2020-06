解封後狂歡！美16人開趴「全員感染」　她8天後懊悔PO文：得到教訓了

▲美國16人開派對慶祝結束隔離,結果全部感染新冠肺炎。(圖/翻攝自Facebook/Erika Crisp)

記者康心禹/綜合報導

美國佛羅里達州傑克遜維爾市(Jacksonville)的40歲婦女克莉絲普(Erika Crisp)表示,在嚴格執行居家隔離令數月後,於6月6日和15名朋友第一次外出,到一家酒吧舉行派對,沒想到參加派對的所有人員都感染了新冠肺炎。

綜合外媒報導,6月6日是佛羅里達州大部分地方重開的第二天,克莉絲普和朋友在忍受數周隔離之後,在那天第一次外出,他們到一家酒吧慶祝終於解禁,沒想到克莉絲普在8日開始出現咳嗽的症狀。

