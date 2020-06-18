解封後狂歡！美16人開趴「全員感染」　她8天後懊悔PO文：得到教訓了

▲美國16人開派對慶祝結束隔離，結果全部感染新冠肺炎。（圖／翻攝自Facebook／Erika Crisp）

記者康心禹／綜合報導

美國佛羅里達州傑克遜維爾市（Jacksonville）的40歲婦女克莉絲普（Erika Crisp）表示，在嚴格執行居家隔離令數月後，於6月6日和15名朋友第一次外出，到一家酒吧舉行派對，沒想到參加派對的所有人員都感染了新冠肺炎。

綜合外媒報導，6月6日是佛羅里達州大部分地方重開的第二天，克莉絲普和朋友在忍受數周隔離之後，在那天第一次外出，他們到一家酒吧慶祝終於解禁，沒想到克莉絲普在8日開始出現咳嗽的症狀。

It took just one night at the bar for Erika Crisp and 15 friends to get infected with coronavirus.https://t.co/YBEuKzrrif — New York Daily News (@NYDailyNews) June 16, 2020

克莉絲普12日在臉書上貼文，「2020年6月8日是我開始出現輕微咳嗽的日期，接下來所有症狀一起出現，我感到疲勞、發冷、發燒、頭暈、全天都很疲倦，而且失去了嗅覺。」她也表示，從這次的事件中得到了教訓，重新開放不代表不用戴口罩、不用保持社交距離。

目前，克莉絲普和朋友舉行派對的酒吧已經暫時關閉，進行全面消毒，酒吧所有員工正在接受檢測，如果結果為陽性，酒吧還會關閉很長時間。

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