吳怡農退燒了？廖泰翔討論度爆表　網友翻出裸身照後崩潰了

▲陳其邁粉絲見面會跟吳怡農同台，但網路上網友卻有新歡，竟是蔡英文前競選辦公室發言人廖泰翔。（圖／陳其邁辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

高雄市長參選人陳其邁21日上午跟北市立委落敗的吳怡農「同框」成為話題，但活動結束後，在網路上討論度爆表的，卻是總統蔡英文競選辦公室前發言人廖泰翔。但是，網友翻出他在製作「台菜與他們的產地」影片中的裸上身照後，卻發現他已婚，且是雙寶爸後，紛紛崩潰直呼「可惜」。

陳其邁上午在高雄舉辦粉絲見面會，找來民進黨立委趙天麟、李昆澤站台外，更找來具有高人氣的吳怡農，以及未來將接掌陳其邁競辦發言人的廖泰翔，一起登台獻唱。

在吳怡農一登台後，馬上掀起「農婦」的尖叫聲，陳其邁在台上笑說，雖然吳怡農比較帥，但其實「客群」不同，未來會邀請吳怡農擔任競選顧問，負責國際外交與青年政策。

▼陳其邁粉絲見面會跟吳怡農同台，但網路上網友卻有新歡，竟是蔡英文前競選辦公室發言人廖泰翔。（圖／陳其邁辦公室提供）



不過，當外界把焦點放在陳其邁跟吳怡農「同框」之際，網路上卻掀起新的風潮，網友們似乎找到了「新歡」，開始注意到今天也有同台的蔡英文競辦前發言人——廖泰翔。

在臉書粉絲專頁「貓與邪佞的手指」上，從上午活動開始之際，就湧入不少網友敲碗，想要看更多廖泰翔的照片，還有不少人留言說，「廖泰翔好帥，可惜已婚有小孩」、「我其實愛的是泰翔」、「泰翔比例也太好了吧」、「去年選舉有注意到他，學歷顏值都超棒」。

接著，該粉絲專頁更貼出廖泰翔在2019年期間，製作「台菜與他們的產地」系列社群影片的截圖，直接放上廖泰翔裸上身照片，更掀起粉絲的暴動，網友紛紛留言，「願意拿三張農農合照，換泰翔一張」、「泰翔變新寵」、「泰翔我腦公」。

▼陳其邁粉絲見面會後，廖泰翔在網路上討論度爆表，有網友翻出他的裸身上後，崩潰他是已婚雙寶爸。（圖／臉書粉專貓與邪佞的手指）



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