孫大千揪出陳菊5大缺失　質疑「如何淘汰不適任官員」？

▲陳菊。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統府秘書長陳菊獲提名為監察院長，過去在高雄市長任內被監察院調查的歷史也被攤開，遭國民黨質疑會不會自己案子自己查。前國民黨立委孫大千提出陳菊擔任市長任內5大缺失，並批評監察院以後如何對不適任的政府官員提出彈劾與糾舉？

國民黨立法院黨團搬出陳菊擔任高雄市長12年任內，市府遭監院調查的歷史，總案件數高達58件，等於平均每年有4.8件。其中，確定被糾正的有30件，平均每年2.5件；遭彈劾的有3案，平均每4年就1件。

孫大千21日在臉書表示，監察院負責對政府官員的彈劾與糾舉，將不適任的官員儘早從公務體系中淘汰，總統蔡英文利用監察院長的職位，作為政治籌庸的籌碼，將為台灣民主政治立下最醜陋的惡例；蔡英文為了掩護陳菊，硬扯人權作為藉口，根本羞辱台灣人民的智商。

孫大千指出，陳菊在馬路上留下5000個天坑、一大堆阻塞不通排水箱涵、3000億債務、連使用氣爆善款都可以留下這麼多爭議和疑點、讓高雄銀行捅出慶富案這麼大的簍子，如果這樣的市長可以擔任監察院長，監察院以後要如何對不適任的政府官員提出彈劾與糾舉？

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