鵝鑾鼻無頭男屍「腰紮輪胎、掛配刀」…疑為資深潛水客　海巡盼家屬速指認

▲海巡署研判鵝鑾鼻外海尋獲的無頭浮屍，身上配備相當齊全，應為極有經驗的自由潛水客。（圖／海巡署提供）

圖、文／CTWANT

昨傍晚1艘屏東籍漁船向海巡署通報，指在鵝鑾鼻外海發現1具浮屍。海巡人員趕往現場了解，驚見遺體的頭及四肢皆已不見，只剩身軀殘骸在海上漂流。遺體目前除已送抵枋寮殯儀館，等待檢方相驗外，由於其身著「EVO」字樣潛水衣，且腰紮汽車輪胎內胎、佩刀等，初判應為經驗豐富的自由潛水客，承辦人員呼籲有親友出海失聯者，能盡速出面相認。

海巡署第8巡防區指揮部表示，昨接獲通報後，立即派遣線上第3576艇前往，經打撈後，將該遺體由巡防艇運回後壁湖漁港，先小心安置於公務碼上，再由屏東市立殯儀館委外殯葬業者，送至枋寮鄉殯儀館冰存，再由海巡隊報請檢方相驗。

據悉，該遺體初判為男性，身著黑色有「EVO」、「Elite」等字樣的防寒衣，腰紮汽車輪胎內胎，身上還掛著佩刀，極可能是相當專業的自由潛水客，海巡署將陸續整理其遺物對外公布，盼知情人士、相關單位能前來比對、指認，助確定其身分。

海巡署也呼籲，由於海象變化常在一瞬間相當難測，即便是對海上活動相當有經驗的民眾，從事海域遊憩活動時也應注意自身安全，而任何人發現急難，盼多多撥打「118」由該署盼員協助。

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