5歲女胎內記憶「曝挑選媽媽條件」！下秒委屈吐苦水...母傻眼：是後悔了？

▲原PO女兒透露篩選媽媽的條件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

坊間有一說，孩子在出生後的幾年內，會記得在母親肚子裡、或是到母親肚子前的事，俗稱為「胎內記憶」。一名媽媽日前就詢問女兒是否記得出生前的事，女兒透露，自己是因為媽媽「溫柔」才選擇來到這裡的。怎料女兒下秒卻大吐苦水，抱怨現實生活沒有想像中美好，令眾網友笑噴，「太誠實！」

「別人家的胎內記憶是多麼的溫馨，而我們的......。」一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示日前想到「胎內記憶」一事，心血來潮就詢問5歲女兒「為何要選她當媽媽」、「在哪裡看到她的？」

請繼續往下閱讀...

▲不少媽媽深信是「孩子來選擇爸媽」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO女兒隨後表示，自己也不知道是在哪裡看到媽媽的，不過當初是因為覺得媽媽「很溫柔」才決定才到媽媽身邊的。正當原PO沉浸在感動的氛圍中時，女兒卻話鋒一轉表示「怎麼知道你這麼兇！」一句話令原PO哭笑不得，「所以現在是後悔了的意思嗎？」

爆笑對話貼上網後，網友們笑噴表示「她有沒有胎內記憶我不知道，我只知道她很誠實」、「女兒表示：假的！一切都是我眼睛業障重」、「我兒子都亂講，每次講都不一樣」、「有小孩前我也很溫柔啊，還不是被你們這些小屁孩逼的」、「你沒跟女兒說幻想是美麗的，現實是殘酷的」。

其他爸媽則是分享孩子的回答，直呼太神奇，「曾經問過小孩：你記得你在媽媽肚子裡幹嘛嗎？小孩回答：在喝水啊」、「我兒子說：媽媽你都很噁心，食物咬一咬流到肚子裡面給我吃」、「我女兒說他在上面跑來跑去看來看去，覺得我們家很好玩就跳下來了，他跳下來的時候腳邊還拉一個小Baby，當時他一歲多一點點，內人沒多久就第二胎」。

►過期票券先別丟！快來復活成東森幣~