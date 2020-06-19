口袋掏鑰匙！AirPods「跳樓掉水溝」2男路過神救援　他笑：結局是天意

▲網友放在口袋中的AirPods和信用卡意外跳水。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣最美的風景是人，光是從日常生活小事中就能感受到互相幫助的溫情。近日就有網友從口袋拿鑰匙時，一個不小心就讓袋中物品「墜樓」，又不偏不倚掉入水溝中；好在最後靠著善心路人出力相助，成功化解了危機。

郭姓男網友18日下午在「爆廢公社」貼文，提到回家路上順手掏鑰匙，大概是太大串緣故，一個不小心就把口袋中的蘋果無線耳機AirPods的一耳和信用卡一起抖了出來，更慘的是物品一齊「跳水」，全掉入水溝中。

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就在他嘗試搬開水溝蓋的時候，碰巧有2位路人經過，聽了原因便自告奮勇出力，一人撐著水溝蓋，一人探頭下去尋找，「失而復得的心情真好，非常謝謝兩位的幫忙！」不過郭男回家測試，發現AirPods聲音怪怪的，推測是進了水導致故障，「看來老天讓我撿回信用卡，是要我再買一副振興台灣經濟 QQ。」

▲AirPods進水後有些故障，網友打趣上天讓信用卡「活著」就是為了這一刻。（圖／翻攝爆廢公社）

文章貼出後，網友除了大讚人心美好，也提供各種解救耳機方式，「三倍券可以用了」、「進水趕快放除濕機」、「幫你的AirPods QQ，去換Pro吧」、「路人人真好，你運氣不錯」、「信用卡泡水還可以刷，但AirPods泡水可能就GG惹」、「台灣處處有溫情」。

此外，也有網友曾遇過類似悲劇，只是他掉下水溝的是鑰匙，也沒有善心路人伸援手，「以前有一次也是掉鑰匙在水溝，但是我那時候水溝蓋是水泥那種，還下著雨，（我）默默的用強力磁鐵吸了一個多小時。」