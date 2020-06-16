煮湯給好友...拿回一鍋白蛆！千人吐爆　勸原鍋熬「吻仔魚湯」回敬

▲原PO朋友沒洗鍋子就歸還，裡頭全是活蛆。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

好心沒有好報就算了，還添了一堆麻煩！一名女網友怒發文，她日前煮了一鍋湯送給好友，沒想到幾天後對方竟然沒洗鍋子就直接歸還，裡頭的內容物實在是慘不忍睹，令她秒封鎖，不要這個朋友也罷。貼文一出，網友們也爆雞母皮直喊扯，「我理智會斷線」、「妳還有勇氣錄影」。

「不是每次好心都能得到好報。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中怒發文，她表示日前煮了一鍋湯給朋友吃，沒想到幾天之後朋友歸還鍋子時，鍋子不但都沒有清洗，裡頭還爬滿了白色的蛆，幾乎遍布鍋底一半的面積，畫面令人作嘔。

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原PO說，她看到這副景象時，還故意問對方「鍋子裡是什麼東西？」孰料對方竟厚臉皮地回說「蛆啊！」就沒有下文了。苦主說，要不是女兒在身旁，她真的很想直接把裝滿蛆的鍋子往朋友頭上砸去，最後也決定封鎖對方。

網友們看完吐翻表示，「她家是斷水斷電嗎」、「好噁！還以為只是菜渣」、「臉皮怎麼可以這麼厚」、「佩服妳，還有勇氣錄影」、「洗一下會少一塊肉嗎，真的有這麼懶惰嗎」、「我覺得我理智會斷線，不小心上社會新聞」。

其他人則是建議原PO「以蛆還蛆」，利用這個鍋底再煮一鍋湯送給對方，「支持留起來，煮吻仔魚給他吃」、「回煮給他吃」、「用蛆熬湯給他喝」、「原鍋煮湯給對方，無敵補」。

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