勞動部長出席臺灣總工會捐贈東京都連合會口罩　見證臺日工會合作防疫

▲勞動部長許銘春（中）20日見證臺灣總工會致贈「日本勞動組合總連合會東京都連合會」口罩儀式 。（圖／台灣總工會提供）

記者陳崑福／台中報導

勞動部長許銘春20日出席台灣總工會「109年度全國模範勞工表揚大會」，除親自頒獎給該工會模範勞工外，另見證臺灣總工會致贈「日本勞動組合總連合會東京都連合會」口罩儀式，展現臺、日兩國工會互助合作，攜手防疫。



▲臺灣總工會致贈「日本勞動組合總連合會東京都連合會」口罩。



勞動部表示，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，許多工會都配合政府防疫措施，延後辦理各項活動。但也由於各界在防疫上的犧牲與配合，讓臺灣的疫情得以控制。

隨著疫情趨緩，各工會也在完備各項防疫措施的前提下辦理各項活動，勞動部長許銘春今日即親自出席臺灣總工會模範勞工表揚活動，一方面對模範勞工表達政府的肯定與支持，另外一方面也感謝各工會在疫情期間的配合及協助。

勞動部說，由於臺灣在防疫作為上的部署和經驗，獲得國際社會普遍的肯定，因此臺灣總工會於日前收到「日本勞動組合總連合會東京都連合會」請其協助提供口罩防疫的訊息，該工會蔡明鎮理事長一方面感謝「日本勞動組合總連合會東京都連合會」在我國921大地震時曾捐款協助我國救災。

另一方面基於「防疫無國界」的理念，因此透過勞動部向中央流行疫情指揮中心協調口罩認購事宜，並在勞動部的協助下順利在口罩開放的第一時間，協助工會認購到2萬片口罩捐贈給「日本勞動組合總連合會東京都連合會」，充分表達出國際間互助合作，共同建立堅實抗疫防線的理念，也展現「Taiwan Can Help!」的精神。

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