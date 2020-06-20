振興三倍券不找零有解了！寧夏夜市推「50元美食券」可找零

▲寧夏夜市印製寧夏夜市專用50元美食券，提供使用200元振興券的民眾兑換。（圖／記者吳杰澄攝）

記者黃士原／台北報導

政府推出的振興三倍券將於7月登場，從量販、餐飲到觀光飯店等都推出各種加碼優惠，就連傳統市場與夜市等也祭出組合優惠來吸客，南門市場將規劃20至30萬的買菜金回饋給民眾，而寧夏夜市除了消費滿額送伴手禮、環保提鍋之外，還印製寧夏夜市專用50元美食券，提供民眾兑換或找零給民眾。

振興三券面額有500元及200元，其中200元已接近夜市客人平均消費額，寧夏夜市除了推出200元組合餐之外，還會印製寧夏夜市專用50元美食券，提供使用200元振興券的民眾兑換，寧夏夜市觀光協會理事長林定國表示，50元美食券可以在夜市裡的攤商與店家使用，這樣消費者就不用擔心找零問題。

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▲50元美食券在寧夏夜市100多商家都能使用，包括米其林必比登推薦的劉芋仔。（圖／記者陳涵茵攝）

另外，寧夏夜市也針對振興三倍券推出加碼優惠，林定國表示，像是1桌10人的千歲宴升级22道菜，讓3000變3500，個人累積消費滿3000元送500元環保提鍋，五人同行消費滿1000元，寧夏夜市10多家名店加贈1000份的人氣美食或伴手禮，最後只要消費就有機會抽中Gogoro環保電動機車1台。

▲南門市場配合振興三倍券規劃推出20至30萬的買菜金回饋給民眾。（圖／記者彭懷玉攝）

傳統市場部份，南門市場自治會長王銓國表示，配合振興三倍券規劃推出20至30萬的買菜金回饋給民眾，細節還在討論中，最快下週出爐。悠遊付是從即日起到7月17日跟悠遊卡配合的優惠，不限品項都會有10%回饋。

另外，桃園市用200元三倍券可換400元桃園夜市券，9月底前可在桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市使用；用200元三倍券，在配合的觀光工廠也可購買300元的專區商品。



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