男生月入50k以下「不配有愛情」　拜金女狂嗆：別吃不到就在酸！被罵慘了

▲不少情侶會因金錢分配吵到分手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

戀愛雖然甜蜜，但金錢和物質仍是會為這段感情帶來矛盾。一名女友網近日PO文，稱不懂為何一堆男生討厭拜金女，人本來就應該追求高質量的生活，男生「月入5萬以下的根本不配擁有愛情」，貼文傳出後引來網友熱議。

原PO在臉書《靠北女友》發文，稱男生一個月賺3萬，自己生活都成問題，根本給不了女生幸福，「不要因為給不了而自卑，就找藉口說女人都愛錢，與其在那邊攻擊不如踏實點去賺錢啦。」

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她接著表示，女人的美貌本來就需要金錢培養，「不要吃不到就在那邊拜金女蛇精女的，幼稚。」她也透露自己在找男朋友時，都會先關心薪水，「5萬以下不是我不喜歡，而是你根本不配擁有愛情」，甚至說「女生也別假掰，留言很正氣，私底下更拜金。」

▲原PO認為，男生「月入5萬以下的根本不配擁有愛情」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文PO出後引發網友正極論戰。不少人回嗆，「講的好像 妳代表全國女性。臉皮比犀牛皮還厚啊」、「真的很不能理解有些人的價值觀，有能力就靠自己買自己要的東西，不要總是想不勞而獲！」、「妳的言論太偏頗了！妳的人生應該滿不快樂的」、「說的真理所當然！臉皮厚子彈都打不穿！小的拜服！」。

另一方面，也有人表示認同，「她的要求其實很實際」、「其實說的沒錯，只是口氣太高傲」、「沒錯!!!女人的青春有限」、「基本上 我認為女生說的論點正確，但最重要的是女方也要有相同實力」。