小爸媽沙灘埋屍女嬰聲押！頭撞牆虐殺「整間房像在震」　小三自爆埋屍三角關係

▲桃園市傳出7月大女嬰疑被父母虐待致死，還以塑膠袋裹屍埋在新屋區永安新濱二號橋沙灘上，楊梅警方與海巡人員19日上午在現場挖掘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

桃園市1名7個月大女嬰疑遭印尼籍父親與台籍母親虐待致死，上週生父找來能夠信任的女性友人協助，跟女嬰生母一同到新屋區沙灘上埋屍。女嬰遺體在19日被發現，整起事件才被揭發。根據了解，這位能夠信任的女友人，就是生父的小三，關係相當複雜。桃園地檢漏夜偵訊，20日凌晨依遺棄致死將小爸媽聲押，小三限制住居。

這名7個月大的女嬰因姑姑多日未看見姪女，18日到同為24歲的印尼籍龍姓男子與陳姓女子夫妻住處詢問，2人聲稱在14日時「不小心」將女嬰虐待致死，後來擔心被警方查獲，才以塑膠袋裹屍，當時不知如何處理，一度放在冰箱冷藏。

17日晚間2人與林姓女友人將女嬰遺體載至新屋區新濱2號橋附近沙灘掩埋，女嬰姑姑18日欲探視女嬰未果，龍男說溜了嘴透露女嬰已死亡，與林姓女友人將女嬰遺體埋置新屋區新濱二號橋附近沙灘，姑姑立即向警方報案，楊梅警分局19日清晨在海巡署人員協助下在上午8時許挖掘出女嬰遺體。

▲警方在現場挖掘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據《自由時報》報導，女嬰生父、生母的房東表示，2人是透過朋友介紹租屋，房東當時看他們年紀輕輕、還有一位女兒，所以願意降價出租。一開始繳租都很正常，但最近卻以各種理由拖延，原本打算下個月下「逐客令」，沒想到卻出意外了。

另外，協助埋屍的女性友人，在警方訊問下坦承是女嬰生父小三，2人關係曖昧，因不捨男友才為愛做出傻事。女嬰生父打零工維生，最近因新冠肺炎疫情爆發，工作不穩，與女嬰生母時常傳出爭吵跟嬰兒哭鬧生。

有房客透露，6月14日下午，套房內傳出激烈撞擊聲，女嬰異常大聲哀號，「當時隔著牆都能聽到『砰』、『砰』聲響，彷彿整個房間都在震動，持續10多分鐘，疑似有人遭毆打。」

▼女嬰被埋屍在新濱二號橋沙灘上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

出版：06：49

更新：07：15