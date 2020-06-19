檢座蒞庭看報滑手機檢審會祭「警告」　年終將少領15萬元

記者吳銘峯／台北報導

橋頭地檢署檢察官靳隆坤遭人檢舉，在執行公訴蒞庭業務時，竟當庭拿出報紙在法庭上翻閱，也當庭滑手機，橋頭地檢署主動決定對他記「警告」處分，並移送法務部「檢察官人事審議委員會」議處。檢審會在19日開會後，認定違失情節明確，同意橋檢的「警告」處分。據了解，靳隆坤遭記警告後將影響到他的年終考績，年終獎金將少1個月薪水，以他的薪資來看，這次當庭看報滑手機，將少領了15萬元。

▲檢察官蒞庭看報滑手機，法務部長蔡清祥認為非常不當、不可取。（圖／記者吳銘峯攝）

靳隆坤為司法官42期結業，於2017年到橋頭地檢署公訴組服務，目前主要負責橋頭地院刑事審查庭的蒞庭論告工作。民眾檢舉，靳隆坤在橋頭地院開庭時，竟拿出整疊報紙攤在桌上翻閱，甚至還當庭滑手機。橋檢進行調查，靳隆坤表示，因平時工作忙碌，沒空瞭解輿情，所以才利用開庭空檔看報紙，而滑手機是為了查法條，是利用手機檢索法條。

橋檢的職務評定審議會，決議將靳隆坤記「警告」處分，並將靳隆坤移請法務部「檢察官人事審議委員會」議處。檢審會在19日做出決議，認為靳隆坤違失情節明確，因此同意橋檢的「警告」處分。

法務部長蔡清祥在會後召開記者會表示，尊重橋檢與檢審會的決定，而法務部對靳隆坤的行為「我們覺得非常的不當，而且是不可取的。」他強調，「我們覺得檢察官在法庭上執行職務，應該要尊重法庭，而且對於職務也應該要有所尊重，對人民的期待也不能辜負。尤其國家賦予你執行公訴的職務，應該要盡心盡力，不應該在法庭上看報紙。這個事件的處理，希望全國檢察官引以為鑑。」