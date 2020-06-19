國際疫情繼續燒！觀光局：暫停「旅行社接待出入境旅客」至7/31

▲觀光局暫停旅行社出入團業務。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，交通部觀光局宣布，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境至7月31日，並視後續疫情發展，適時調整公告事宜。

為有效防疫及衡酌疫情發展，交通部觀光局配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境至7月31日，後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。前揭旅客參團赴國外旅遊解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定辦理。

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另參團旅客取消7月31日以後之國外旅遊行程，其解約退費處理原則，以旅客取消時疫情指揮中心公布之國際疫情及建議等級辦理，並請旅行業者以對旅客有利者為優先考量適用：

1. 第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地的一般預防措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第13點(國外旅遊定型化契約第13條)規定。

2. 第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點(國外旅遊定型化契約第15條)規定。

3. 第三級警告(Warning)，民眾避免至當地所有非必要之旅遊：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定。

旅客與旅行社間如因疫情影響取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會（地址：臺北市民權東路2段9號5樓，電話：02-25995088）申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。