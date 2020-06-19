「按了一次的暫停鍵」春日延遲　5位國際駐村藝術家展出訪前的未知想像

「按了一次的暫停鍵」－出訪藝術家前導聯展於6月5日盛大開展，並於隔日舉行開幕座談茶會。此次聯展延續藝術村長年舉行的台北藝術進駐計劃，邀請原定於2020年春天出訪西班牙瓦倫西亞社區博物館協會、中國幾點當代藝術中心、法國le lieu unique國立當代藝術中心、德國台北慕尼黑交流計畫及新加坡Grey Projects的吳思嶔、陳漢聲、黃偉軒、洪譽豪與印卡共同參與。五位藝術家根據駐村前的調查資料，結合自身創作脈絡下關注的不同議題，呈現出訪前的想像與未知。

新媒體藝術家洪譽豪以萬華一年一度的盛大祭典「青山王暗訪」為主軸，透過空拍攝影與3D掃描技術紀錄街區的宗教活動，同時疊合舊城影像使當下透視過去，築出一條穿越歷史脈絡的時光廊道。

洪譽豪，《巡者II》。

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洪譽豪，《巡者II》。

藝術家黃偉軒嘗試由身體出發探索場域、記憶之間的關係，以第一人稱視角影像紀錄即將拆除或劇變的空間，再利用運動回復結構技術重製消失的場域，使空間、記憶、身體感知三者並存、相互對話。

黃偉軒，《和光同塵》。

黃偉軒，《和光同塵》。

詩人印卡則由漢字研究出發，針對新加坡漢字（星製漢字）的前衛性再造，探討漢字書寫系統脈絡下的文化轉譯，進而打開不同於西方具象詩的方法，另闢出一條漢字視覺詩的創作路線。

印卡，《字的帝國》（局部）。

藝術家陳漢聲以臺灣民間一項特殊的手工藝「春仔花」以及玫瑰少年葉永鋕母親陳君汝紀錄影片裡的一棵萬年青作為創作發想。春仔花是傳統婚禮習俗中不可或缺的象徵物，而萬年青在紀錄片裡成為一種母親的永恆思念，透過這一紅一綠分別延展出的不同指涉，構築青春與時間的交互關係。

陳漢聲，《萬年青》。

藝術家吳思嶔與國立臺灣史前文化博物館合作，使用3D掃描技術建製古器物，創作一系列雕塑作品。透過現成物、3D列印物品、自然素材以及史前陶器碎片的並列組合，詮釋史前時代器具與當代技術發展進程的想像，同時也探討器物於博物館典藏系統下的脈絡及處境。

吳思嶔，《我們困在歷史中》。

而藝術之於現實，並非首要卻也需要，當人生出現神秘難解的習題時，試圖使用當代藝術的語言去梳理、去靠近。台北藝術進駐計劃透過異地的出訪，促使藝術家在不同文化經驗下，重新檢視自身相應的不同問題，同時嘗試以另個角度企尋解答。在這個被按下暫停鍵的此時此刻，我們一起等待，等待那燦燦奪目的至日太陽。

圖文來源／台北國際藝術村

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