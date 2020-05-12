被室友帥暈！男背包客分享「特製豆漿」　他喝完秒睡…遭「硬闖後門」2次

▲男背包客被同房室友帥暈，起邪念在豆漿內下藥，讓對方喝下後，硬上2次得逞。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／嘉義報導

嘉義一名傅姓男子去年8月8日入住背包客旅店時，因發現同房男室友凱文（化名）長相成熟帥氣，竟「特製豆漿」摻入安眠藥，假裝要分享自己買的豆漿，讓凱文喝下進入昏睡狀態，硬上2次得逞。案經嘉義地院審理，傅男遭判刑9年，全案上訴台南高分院當中。

判決指出，傅男入住三男一女的房間，皆互不相識，但發現凱文長相帥氣便起邪念，前往旅店附近的夜市購買4杯豆漿，再到藥局買2支注射針筒，返回旅店後將自己常服用的安眠藥加入其中一杯豆漿內，拿到房間給凱文喝，而其他2人則喝正常的豆漿，主動向大家稱「想請大家喝豆漿」，因此凱文不假思索的喝下，直接進入昏睡狀態。

傅男見凱文已經熟睡，趁沒人注意之際，強行「硬闖後門」2次得逞。事後，凱文驚醒發現自己遭到性侵，氣得趕緊報警處理。傅男當庭坦承犯行，嘉義地院認為，凱文身心受創，至今仍無法平復創傷，傅男也尚未與凱文達成和解，依強制性交罪、乘機性交罪判有期徒刑9年，目前全案上訴台南高分院當中。



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