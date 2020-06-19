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可搭載核武！美國海軍接收首批F/A-18E/F Block III「超級大黃蜂」試驗機

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▲▼波音公司向美國海軍交付了首批兩架F/A-18 Block III「超級大黃蜂」戰鬥機。（圖／翻攝自波音公司官網）

▲波音公司向美國海軍交付了首批兩架F/A-18 Block III「超級大黃蜂」戰鬥機。（圖／翻攝自波音公司官網）

記者林彥臣／綜合報導

波音公司向美國海軍交付了首批2架F/A-18 Block III「超級大黃蜂」戰鬥機用於飛行測試，F/A-18E/F 「超級大黃蜂」艦載戰鬥/攻擊機是 以F/A-18為基礎的升級版，包括可攜帶核武器以及隱形效能提升，澳洲皇家空軍也同樣裝備這款戰機。

據美國《國防雜誌》（National Defense Magazine）指出，與F/A-18 Block II相比，F/A-18 Block III主要進行了5項升級。波音F/A-18項目開發總監特博（Jennifer Tebo）在線上形式舉行的記者會上表示，其中一項升級是根據美國海軍的需求重新設計了保形油箱(Conformal Fuel Tank)，可額外攜帶1.5噸燃料，使戰機性能得到進一步提升，航程也更遠。

其他升級還包括提高了隱形的效能，安裝有觸摸屏座艙顯示器以及新型情報交換和蒐集系統。特博表示，F/A-18 Block III機載電腦的運算能力是 Block II的17倍

2019年3月，美國海軍與波音公司簽署價值40億美元（折合新台幣1118億）的78架F/A-18A Block III 「超級大黃蜂」採購合約，預計首批戰機將在2021年中旬出廠，2024年初之前，波音將以每月2架的速度交付。波音公司目前正在將Block II升級到Block III版本，改進計劃將於2023年啓動，2030年初結束。

 

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