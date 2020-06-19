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模擬槍納入管制　半年內向轄區警察機關報備不罰

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▲槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案經立法院三讀通過，不再區分制式、非制式槍械，都以較重刑度論處 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案經立法院三讀通過，不再區分制式、非制式槍械，都以較重刑度論處 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案於2020年5月22日經立法院三讀通過，不再區分制式、非制式槍械，都以較重刑度論處；為遏阻改造槍枝氾濫，將「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇。原持有者可至團體所在地或持有人戶籍所在地之警察局或分局辦理，報備持有或自願繳銷該模擬槍，自公告查禁之日起6個月內向警察機關報備，其持有之行為不罰，警方提醒民眾注意。

▲槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案經立法院三讀通過，不再區分制式、非制式槍械，都以較重刑度論處 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼操作槍納入「模擬槍」管制。

▲槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案經立法院三讀通過，不再區分制式、非制式槍械，都以較重刑度論處 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣東港警分局表示，目前市售改造槍枝多以外型、構造、材質類似真槍之「操作槍」，以簡易機具改造成具殺傷力的槍枝，因「操作槍」不具打擊底火可規避現行模擬槍查禁要件，並於一般店面或網路可輕易購買。改造槍枝殺傷力不亞於制式槍枝，且成本遠低於制式槍枝，但刑責上卻適用較低刑度，成為歹徒最喜歡的犯罪工具，是作案槍枝最主要來源。

配合模擬槍查禁公告修正生效之日（2020年6月12日）起6個月（2020年12月11日）內，原（操作槍）持有者可至團體所在地或持有人戶籍所在地之警察局或分局辦理，報備持有或自願繳銷該模擬槍，自公告查禁之日起6個月內向警察機關報備，其持有之行為不罰。

分局長劉清俊表示，這次修法通過後，將所有具殺傷力之各式槍砲，不再區分制式或非制式，只要違反者，刑責均以較重刑度論處；同時修正「模擬槍」定義，納管「操作槍」。從加重刑罰及源頭管制，雙管齊下，防制槍枝犯罪，絕不容許歹徒鑽法律漏洞，以維護社會治安並確保民眾生命及財產安全。

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