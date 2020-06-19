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行銷日環食更重知識教育　嘉市邀請重量級大師天文學家孫維新、李昫岱

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▲北香湖公園大師來開講天文學家孫維新、李昫岱帶領深入了解日環食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲北香湖公園大師來開講天文學家孫維新、李昫岱帶領深入了解日環食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

難得一見的「日環食」即將在6月21日正式登場，除了邀請民眾來嘉義欣賞這樣的天文奇觀之外，嘉義市政府更加重視對於天文教育的推廣和普及，因此特別規劃了兩場次的天文大師講座，邀請到國立自然科學博物館的孫維新館長，以及屋頂上的天文學家李昫岱教授。講座報名相當踴躍，開放報名後名額立即爆滿，充分展現出民眾對日環食的熱情。

▲北香湖公園大師來開講天文學家孫維新、李昫岱帶領深入了解日環食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲李昫岱教授將帶領深入了解日環食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

李昫岱教授6月20日將率先為這次的日環食活動暖身，李昫岱對於天文的熱愛源於大學時期的社團活動時間，那時因為一時的好奇而選擇參加天文社，此後便栽入無垠的宇宙中，與天文產生了不解之緣，目前已是天文領域的翹楚。中正大學開設「星空探索」和「漫遊宇宙101個天體」兩門通識課，同時也從事天文科普寫作及翻譯，經營有「屋頂上的天文學家」臉書和部落格。

在本次的大師講座中，將以日環食與太陽系為主題，帶領大家一起來認識日食。李教授透露，我們正處在一個同時可以觀測到日全食及日環食的年代，究竟這個美妙的巧合是如何產生的？

▲北香湖公園大師來開講天文學家孫維新、李昫岱帶領深入了解日環食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲北香湖公園大師來開講天文學家孫維新、李昫岱帶領深入了解日環食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

21日上午舉辦的大師講座，則邀請到了國立自然科學博物館的孫維新館長。孫維新大半生投入於天文領域，從事天文研究，對宇宙充滿熱愛，如果仰望星空，漫天星海中還有一顆以孫館長為名的小行星（185364 Sunweihsin），是由台灣的鹿林天文台所發現的。

這一次他的演講主題是：「大自然的變態與常態－日食的歷史與科學」。在過去，平常倚賴的太陽突然消失在視野之中，這樣的變化為先民們帶來恐懼，到了現在，我們則以充滿期待的心情迎接日食的到來。這樣的改變，正是由於天文科學的發展，科學家們徹底掌握日地月運行的規律，發現原本看似無常的變化，實際上是宇宙運行規律下的美麗巧合。

黃敏惠表示，嘉義市一直以來致力於天文知識的傳播，無論是向下紮根或是向外拓展，都希望能讓更多人領略到天文奧妙。本次能在台灣直接觀測日環食的機會相當難得，透過這樣的機會辦理大師講座，正是期望引發更多人對宇宙探索的興趣。勇媽市長提醒大家除了不要錯過觀測日環食以外，也千萬不要錯過同樣精采與難得的大師講座！

嘉義市教育處長林立生也表示，兩次大師講座雖然仍實施實名登記制，座位也早早額滿，但是本次的兩次講座均會以直播形式在網路上即時轉播，這樣的安排也是希望全國的民眾都可以不受到時間和空間的限制共同來參與本次活動。

詳細活動資訊可至官方網站（https://www.2020aseinchiayicity.com.tw/
及粉絲專頁（https://www.facebook.com/2020aseinchiayicity/） ，任何最新消息將即時更新。
620大師講座youtube網址
https://youtu.be/7KNbyBxmamI

621大師講座 youtube網址
https://youtu.be/rno9CSPosgc

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