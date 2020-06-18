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快訊／努力24年...台灣獲口蹄疫疫區除名　蘇貞昌、陳吉仲都哭了！

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▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

曾是全球第二大豬肉出口國的台灣1996年爆發口蹄疫後，政府及農民努力了24年，2020年6月16日台灣獲得「世界動物衛生組織」（OIE）認定正式從口蹄疫疫區除名。對此，行政院長蘇貞昌及農委會主委陳吉仲18日都在院會中忍不住落淚。

農委會18日在行政院院會中報告「台灣通過OIE認證口蹄疫非疫區歷程與展望」，過程中，包含農委會主委陳吉仲及蘇貞昌情緒都很激動，忍不住落淚。

蘇貞昌在裁示中表示，台灣自1997年發生口蹄疫疫情，歷經24年的努力，終於在前天(16日)獲得世界動物衛生組織（OIE）大會審查通過，成為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，與日本並列亞洲唯二，這對台灣畜牧業發展，是一個非常重要的里程碑。

蘇貞昌指出，蔡政府上任後，就以「從口蹄疫疫區除名」作為新農業的重要目標之一，集結中央跨部會及各地方政府的力量，還有農民的努力與配合，一個關卡、一個關卡的通過，才能走到今天，圓滿順利達成這個任務。

蘇貞昌提到，過程中，我們還遇上來自中國大陸的非洲豬瘟來勢洶洶，去年上任第一天就前往桃園機場，要求來自高風險地區旅客隨身行李，一定要百分百檢查，同時增購34台X光機協助檢疫，查獲違規開出的罰單都要能收到，否則不准入境，在邊境檢疫國家隊第一線人員持續嚴格把關下，到今天，全亞洲12個國家都已經淪陷，只有台灣與日本，還能有效防堵非洲豬瘟入侵，保住2千億元的產值，也讓國人還有滷肉飯吃。

蘇貞昌說，當年口蹄疫爆發，全國撲殺近4百萬頭豬，不只養豬戶血本無歸，包括飼料廠、屠宰場、各肉品市場，乃至豬肉製品整個產業鏈關聯業者，都受到嚴重衝擊，整體經濟損失高達1,700億元。好不容易，台灣總算澈底從口蹄疫疫區除名，這要感謝農委會及所有部會、地方政府及國人的共同努力。

蘇貞昌請各有關部會務必持續將非洲豬瘟阻絶於境外，更要把握這個難得的好契機，積極推動養豬產業現代化，包括太陽能屋頂、沼氣發電，解決養豬業的環境污染問題，同時通盤規劃我國整體養豬產業轉型升級及外銷策略，就如同made in Taiwan的口罩可以行遍全球，台灣生產的豬肉，很快也可以銷售全世界，讓養豬產業蓬勃發展，出口倍增，再次揚名國際。

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